CFC nach Nullnummer in Greifswald enttäuscht: "Hier war mehr drin"

Chemnitz - Ein stark aufgelegter Jakub Jakubov (36) im Tor des Greifswalder FC und das Aluminium verhinderten am Samstag den dritten Auswärtssieg des Chemnitzer FC . Am Ende stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel.

Dejan Bozic (32) ärgert sich über die vertanen Chancen. (Archivfoto) © Picture Point / Roger Petzsche

Für die Himmelblauen, die nach Gelb-Rot für McMoordy Hüther (53. Minute) lange in Überzahl agierten, war es das vierte Unentschieden beim vierten Gastspiel am Greifswalder Bodden und die dritte Nullnummer.

Das Minimalziel (Punkten ohne Gegentor) wurde erreicht. In glückliche Gesichter schauten die mitgereisten Fans nicht, als sich die Mannschaft nach dem Abpfiff für den Support bedankte.

"Hier war mehr drin", gestand Angreifer Domenico Alberico (26), der in der zweiten Halbzeit einmal an Jakubov scheiterte und wenig später den Pfosten traf.

Bereits in der Anfangsphase wurde Leon Damer (25) - erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Startelf - von Dejan Bozic (32) hervorragend in Szene gesetzt. Damer stiefelte frei auf das Tor zu und setzte die Kugel an den Querbalken.

"Wir haben Riesenchancen. Wenn du es dann nicht schaffst, den Ball aus sieben Metern über die Linie zu bringen, kannst du auch nicht gewinnen", ärgerte sich Bozic und meinte wohl auch den Flachschuss des eingewechselten Tobias Stockinger (25). Auch den entschärfte Jakubov mit einer spektakulären Fußabwehr.