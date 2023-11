Becken-Prellung! CFC-Torjäger Bozic droht Zwangspause

Chemnitz - Das bittere Pokal-Aus beim Oberligisten Bischofswerda und die 1:2-Heimpleite gegen Luckenwalde hat die jüngste Liga-Bilanz des Chemnitzer FC etwas in den Schatten gerückt. Doch die kann sich sehen lassen!

CFC-Torjäger Dejan Bozic (30) hat Schmerzen. Wegen einer Beckenprellung konnte er in dieser Woche nicht trainieren. © picture point/Sven Sonntag

Vier Siege holte die Mannschaft aus den vergangenen sechs Spielen. Nur Jena und Cottbus waren in diesem Zeitraum besser. "Vier Siege - das hört sich gut an", schmunzelt Trainer Christian Tiffert (41). In Euphorie verfällt er nicht: "Ich sehe eher die gesamte Punkteausbeute. Die ist nicht zufriedenstellend, denn das ist nicht das Maximum."



Nah am Maximum war Tifferts Team vor einer Woche im Heimspiel gegen Hertha BSC II. Das Ergebnis: drei Punkte, vier schön herausgespielte Tore, höchster Saisonsieg. Gründe für Wechsel in der Startformation gibt es da normalerweise nicht.

Doch was läuft in dieser Saison schon normal? Ausgerechnet der Doppel-Torschütze der Vorwoche, Dejan Bozic (30), droht für das Duell am Sonntag, 13.30 Uhr, beim ZFC Meuselwitz auszufallen.

"Dejan ist aktuell nicht trainingsfähig. Er plagt sich mit einer Prellung am Beckenkamm herum. Hinter ihm steht mit Blick auf Sonntag ein großes Fragezeichen", verriet Tiffert.