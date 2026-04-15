Bei Mitgliederversammlung: CFC präsentiert seine "Vision2030"

Chemnitz - "Wir müssen aufhören, Luftschlösser zu bauen. Denkt daran: Der Verein steht über allem!" Mit dieser klaren Botschaft an die Vereinsmitglieder sorgte CFC -Sportdirektor Chris Löwe (36) auf der Mitgliederversammlung vor einem Jahr für den emotionalen Höhepunkt des Abends.

CFC-Sportchef Chris Löwe (36) bezieht am Donnerstag Stellung zur sportlichen Entwicklung. © Picture Point/Gabor Krieg

Nach seiner freien Rede erhielt der gebürtige Vogtländer lautstarken Applaus und Standing Ovations.

Die Himmelblauen standen zu diesem Zeitpunkt mit 47 Punkten aus 31 Spielen auf Platz sieben im Mittelfeld der Regionalliga. In den vier Partien vor der MV holte die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) zehn Punkte.

In diesem Jahr sieht die sportliche (Zwischen-)Bilanz (38 Punkte aus 29 Spielen, zuletzt nur ein Punkt aus drei Partien) wesentlich schlechter aus. Die Unruhe im Umfeld wird immer größer und lauter. Zu Recht! Denn der ehemalige Drittligist tritt seit Jahren auf der Stelle. Der CFC kommt einfach nicht aus dem tristen Mittelmaß heraus.

Wird sich daran zeitnah etwas ändern? Auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag wollen die Vereinsoberen die Kampagne "Vision2030" präsentieren.

Das ist nur einer von insgesamt 20 Punkten auf der langen Tagesordnung. Auf der stehen unter anderem die mit Spannung erwarteten Zahlen des CFC e. V. und der CFC Fußball GmbH zum Geschäftsjahr 2024/25.