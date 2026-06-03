Er spielte mit dem FSV Zwickau in der 3. Liga: Routinier verstärkt CFC!

Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verstärkt sich mit dem nächsten Drittliga-erfahrenen Spieler! Vom West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen kommt Leonhard von Schroetter (27). Der Defensivmann kennt die Region. In der Spielzeit 2022/23 lief er 29-mal für den FSV Zwickau in der 3. Liga auf.

Leonhard von Schroetter (27) bei der Vertragsunterschrift: Der Drittliga-erfahrene Spieler wird künftig beim CFC spielen. © Chemnitzer FC

"Mit Lenny konnten wir einen weiteren physisch starken Spieler für uns gewinnen, der unsere Defensive stabilisieren soll. Er bringt viel Qualität und Erfahrung auf Regionalliga-Niveau mit und konnte zudem bereits Erfahrungen in der 3. Liga sammeln", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37).

Von Schroetter ist der neunte (!) neue Spieler, den Löwe verpflichtet hat.

"Besonders wertvoll ist seine Flexibilität, da er sowohl auf den defensiven Außenpositionen als auch im Abwehrzentrum eingesetzt werden kann. Dadurch eröffnet er uns zusätzliche Möglichkeiten und Variationen in unserer Defensivreihe", so Löwe.

Der im oberbayrischen Starnberg geborene von Schroetter ist 1,88 Meter groß. Er war in seiner bisherigen Laufbahn vor allem in der Regionalliga Südwest aktiv. Allein für den FSV Frankfurt absolvierte er in vier Spielzeiten 99 Partien, erzielte fünf Tore und bereitete fünf Treffer vor.

Seine neue Spielstätte hat der 27-Jährige vor wenigen Wochen kennengelernt. Er schaute sich das packende Derby zwischen dem CFC und seinem Ex-Verein FSV Zwickau im Stadion an der Gellertstraße an und sah einen 3:2-Heimsieg der Himmelblauen.