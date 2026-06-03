Er spielte mit dem FSV Zwickau in der 3. Liga: Routinier verstärkt CFC!
Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verstärkt sich mit dem nächsten Drittliga-erfahrenen Spieler! Vom West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen kommt Leonhard von Schroetter (27). Der Defensivmann kennt die Region. In der Spielzeit 2022/23 lief er 29-mal für den FSV Zwickau in der 3. Liga auf.
"Mit Lenny konnten wir einen weiteren physisch starken Spieler für uns gewinnen, der unsere Defensive stabilisieren soll. Er bringt viel Qualität und Erfahrung auf Regionalliga-Niveau mit und konnte zudem bereits Erfahrungen in der 3. Liga sammeln", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37).
Von Schroetter ist der neunte (!) neue Spieler, den Löwe verpflichtet hat.
"Besonders wertvoll ist seine Flexibilität, da er sowohl auf den defensiven Außenpositionen als auch im Abwehrzentrum eingesetzt werden kann. Dadurch eröffnet er uns zusätzliche Möglichkeiten und Variationen in unserer Defensivreihe", so Löwe.
Der im oberbayrischen Starnberg geborene von Schroetter ist 1,88 Meter groß. Er war in seiner bisherigen Laufbahn vor allem in der Regionalliga Südwest aktiv. Allein für den FSV Frankfurt absolvierte er in vier Spielzeiten 99 Partien, erzielte fünf Tore und bereitete fünf Treffer vor.
Seine neue Spielstätte hat der 27-Jährige vor wenigen Wochen kennengelernt. Er schaute sich das packende Derby zwischen dem CFC und seinem Ex-Verein FSV Zwickau im Stadion an der Gellertstraße an und sah einen 3:2-Heimsieg der Himmelblauen.
CFC-Neuzugang Leonhard von Schroetter: "Gespräche haben mich sofort überzeugt"
"Nach der ersten Kontaktaufnahme über meinen Berater haben mich die Gespräche mit Trainer Benjamin Duda (38) und Chris Löwe sofort überzeugt. Wir haben uns intensiv über Fußball, meine Rolle in der Mannschaft und die gemeinsame Idee ausgetauscht", berichtete von Schrötter.
Bei den Gesprächen habe er schnell gemerkt, dass "unsere Vorstellungen sehr gut zusammenpassen und ich mich mit dem eingeschlagenen Weg des Vereins voll identifizieren kann. Für mich war es wichtig, zu einem Traditionsverein mit großer Strahlkraft und einer leidenschaftlichen Fanszene zu wechseln, denn Fußball vor vielen Zuschauern macht einfach am meisten Spaß."
Von Schroetter wechselte 2014 vom SC Fürstenfeldbruck in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg.
2018 debütierte der Abwehrspieler für die U23 der Fuggerstädter in der Bayern-Regionalliga.
Zwei Jahre später wechselte er zum FSV Frankfurt, wo er sich auf Anhieb als Stammspieler etablierte. Nach starken Leistungen folgte im Sommer 2022 der Schritt in die 3. Liga zum FSV Zwickau.
Nach dem Abstieg der Westsachsen kehrte von Schroetter nach Frankfurt am Main zurück und absolvierte dort weitere zwei Spielzeiten. Im Sommer 2025 schloss er sich den Sportfreunden Siegen an. Jetzt erfolgt der Wechsel zum CFC.
Titelfoto: Chemnitzer FC