CFC klärt offene Fragen und komplettiert das Team der Torhüter

Chemnitz - Neun Spieler hat Sportdirektor Chris Löwe (37) in den vergangenen Tagen und Wochen neu verpflichtet. Der Kader beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC ist damit fast komplett. Aber nur fast.

David Richter (27), hier noch im Osnabrück-Trikot, wird die neue Nummer eins im CFC-Tor. © Picture Point/Gabor Krieg

Auf der Torhüter-Position besteht momentan noch Handlungsbedarf. Als neue Nummer eins wurde David Richter (27) vom Drittligisten Viktoria Köln unter Vertrag genommen. Der gebürtige Berliner steht in der Ende Juli beginnenden Saison 2026/27 zwischen den Pfosten.

Wer sitzt ihm als Konkurrent dicht im Nacken? Nach TAG24-Informationen wird das erneut das himmelblaue Eigengewächs David Wunsch (23) sein.

Der 1,94 Meter große Schlussmann, seit 2017 in Chemnitz, hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert.

Das soll in der kommenden Woche, wenn Wunsch aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, nachgeholt werden.

Wunsch, gebürtige Riesaer, galt in jungen Jahren als großes Torwart-Talent. Mit 14 Jahren wechselte er aus seiner Heimatstadt ins Nachwuchsleistungszentrum nach Chemnitz.

Im Januar 2020 nahm ihn der damalige Chefcoach Patrick Glöckner (49) - der CFC spielte noch in der 3. Liga - mit in die Türkei ins Winter-Trainingslager. Da war Wunsch 16 Jahre jung.