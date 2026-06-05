CFC klärt offene Fragen und komplettiert das Team der Torhüter
Chemnitz - Neun Spieler hat Sportdirektor Chris Löwe (37) in den vergangenen Tagen und Wochen neu verpflichtet. Der Kader beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC ist damit fast komplett. Aber nur fast.
Auf der Torhüter-Position besteht momentan noch Handlungsbedarf. Als neue Nummer eins wurde David Richter (27) vom Drittligisten Viktoria Köln unter Vertrag genommen. Der gebürtige Berliner steht in der Ende Juli beginnenden Saison 2026/27 zwischen den Pfosten.
Wer sitzt ihm als Konkurrent dicht im Nacken? Nach TAG24-Informationen wird das erneut das himmelblaue Eigengewächs David Wunsch (23) sein.
Der 1,94 Meter große Schlussmann, seit 2017 in Chemnitz, hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert.
Das soll in der kommenden Woche, wenn Wunsch aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, nachgeholt werden.
Wunsch, gebürtige Riesaer, galt in jungen Jahren als großes Torwart-Talent. Mit 14 Jahren wechselte er aus seiner Heimatstadt ins Nachwuchsleistungszentrum nach Chemnitz.
Im Januar 2020 nahm ihn der damalige Chefcoach Patrick Glöckner (49) - der CFC spielte noch in der 3. Liga - mit in die Türkei ins Winter-Trainingslager. Da war Wunsch 16 Jahre jung.
CFC-Keeper David Wunsch seit 2022 fest im Sattel
Am 15. Mai 2022, beim 5:0-Heimsieg gegen Tasmania Berlin, feierte er unter dem damaligen Trainer Christian Tiffert (44) sein Debüt im Profiteam. Wenig später unterschrieb der Keeper den ersten Profivertrag.
Die Nummer eins war Wunsch nur in der Saison 2023/24. In den beiden Jahren davor stand er im Schatten von Routinier Jakub Jakubov (37).
Die vergangenen beiden Spielzeiten war Daniel Adamczyk (23) beim CFC die Nummer eins. Insgesamt stehen 33 Regionalliga-Einsätze in der persönlichen Wunsch-Bilanz.
Als dritter Torwart soll künftig Lukas Schunter (17) - er wird im Juli 18 Jahre alt - aus der U19 der Himmelblauen bei den Profis mittrainieren. Trainingsauftakt der Himmelblauen ist am 17. Juni im Sportforum.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (2)