CFC-Fans entscheiden: Nicht Torjäger Bozic, sondern ein Newcomer ist Spieler der Saison
Chemnitz - Überraschender Ausgang bei der Wahl zum CFC-Spieler der Saison 2025/26! Nicht Top-Torjäger Dejan Bozic (33) landete auf Platz eins, sondern Senkrecht-Starter Maurizio Grimaldi (23).
Der Offensivspieler kam vor einem Jahr vom Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg. Grimaldi stand bis zu seinem Wechsel nach Chemnitz bei Volkswagen am Band.
Bei den Himmelblauen unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Mit sechs Toren und fünf Vorlagen spielte er sich direkt in die Herzen der Fans.
Die wählten ihn mit 1952 Punkten zum Spieler der Saison. Knapp dahinter, mit 38 Punkten weniger, landete Bozic. Der Mittelstürmer wird den CFC nach drei Jahren zum zweiten Mal verlassen. Grimaldi bekam nach seinem starken Einstand in Chemnitz bereits im Oktober 2025 ein neues Arbeitspapier vorgelegt. Er ist bis Sommer 2028 vertraglich an den CFC gebunden.
"Ich freue mich wirklich sehr über den Sieg. Das hätte ich vor einem Jahr, als ich nach Chemnitz gewechselt bin, nicht erwartet. Der Fußball schreibt manchmal seine eigenen Geschichten", erklärte Grimaldi gegenüber TAG24.
Maurizio Grimaldi fiebert dem Trainingsauftakt in Chemnitz am 17. Juni entgegen
Der 23-Jährige dachte auch an seinen Teamkollegen: "Dejan hätte es sicher genauso verdient gehabt. Am Ende war es ja auch ein ziemlich knappes Ding." Auf Platz drei landete Torhüter Daniel Adamczyk (23) mit 1246 Punkten.
Grimaldi lieferte eine überragende Hinrunde ab. Nach der Winterpause traf er nur noch einmal - beim 1:0-Sieg gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. In den Wochen danach stand er nur noch selten auf dem Rasen. Grund war eine Innenbandverletzung im rechten Knie, die er sich im Auswärtsspiel bei Chemie Leipzig (1:2) zugezogen hatte.
In den letzten Wochen der Saison trainierte er wieder mit der Mannschaft. Trainer Benjamin Duda (38) wollte aber kein unnötiges Risiko eingehen und brachte Grimaldi nicht mehr zum Einsatz. Der Angreifer wird mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seiner Unbekümmertheit in der neuen Saison vom 1. Spieltag weg dringend gebraucht.
Grimaldi fiebert dem Trainingsauftakt in Chemnitz am 17. Juni schon entgegen: "Ich hoffe, dass ich dort anknüpfen kann, wo ich vor meiner Verletzung aufgehört habe. Wichtig wird sein, dass wir mit den neuen Spielern schnell zusammenfinden, eine gute Teamchemie aufbauen und schnell performen."
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (2)