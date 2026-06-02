CFC-Fans entscheiden: Nicht Torjäger Bozic, sondern ein Newcomer ist Spieler der Saison

Chemnitz - Überraschender Ausgang bei der Wahl zum CFC -Spieler der Saison 2025/26! Nicht Top-Torjäger Dejan Bozic (33) landete auf Platz eins, sondern Senkrecht-Starter Maurizio Grimaldi (23) .

Dejan Bozic (33) wird den CFC nach drei Jahren zum zweiten Mal verlassen. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Offensivspieler kam vor einem Jahr vom Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg. Grimaldi stand bis zu seinem Wechsel nach Chemnitz bei Volkswagen am Band.

Bei den Himmelblauen unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Mit sechs Toren und fünf Vorlagen spielte er sich direkt in die Herzen der Fans.

Die wählten ihn mit 1952 Punkten zum Spieler der Saison. Knapp dahinter, mit 38 Punkten weniger, landete Bozic. Der Mittelstürmer wird den CFC nach drei Jahren zum zweiten Mal verlassen. Grimaldi bekam nach seinem starken Einstand in Chemnitz bereits im Oktober 2025 ein neues Arbeitspapier vorgelegt. Er ist bis Sommer 2028 vertraglich an den CFC gebunden.

"Ich freue mich wirklich sehr über den Sieg. Das hätte ich vor einem Jahr, als ich nach Chemnitz gewechselt bin, nicht erwartet. Der Fußball schreibt manchmal seine eigenen Geschichten", erklärte Grimaldi gegenüber TAG24.