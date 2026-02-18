Schon fünf Buden! CFC-Kapitän Müller entdeckt Torriecher

Chemnitz - Mit seinem Traumtor eröffnete Tobias Müller (32) am Sonntag gegen Lok Leipzig die rauschende Jubiläumsparty. Am Ende feierte der Chemnitzer FC gegen den Spitzenreiter ein souveränes 3:0 (0:0) . TAG24 sprach mit dem Kapitän der Himmelblauen.

Lok-Keeper Andreas Naumann (33) streckte sich vergebens. Tobias Müller (32) hatte abgezogen und zum 1:0 für den CFC getroffen. © IMAGO/HaertelPRESS

TAG24: Der CFC hat die zweite Halbzeit dominiert und verdient gewonnen. Haben Sie mit diesem Spielverlauf gerechnet?

Müller: "Die Kulisse mit über 10.000 Zuschauern, der gesamte Rahmen drumherum - die Erwartungshaltung an die Mannschaft war groß. Wie die Jungs das umgemünzt haben in Leistung und Leidenschaft, wie sie die Fans mitgenommen und dieses klare Ergebnis geschafft haben - davor ziehe ich meinen Hut."

TAG24: Sie haben mit Ihrem Linksschuss aus 20 Metern ins rechte Toreck die Party eröffnet. Waren Sie überrascht, dass Sie im zentralen Mittelfeld so viel Platz hatten?

Müller: "Für uns haben sich in der zweiten Halbzeit viele Räume ergeben. Die haben wir gut bespielt und unsere Chancen im Gegensatz zur ersten Halbzeit effizient genutzt. Wir können schon mit einer Führung in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Deshalb ging der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung."