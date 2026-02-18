Schon fünf Buden! CFC-Kapitän Müller entdeckt Torriecher

Was für ein Spiel! Der CFC gewann am Wochenende das Spiel gegen Lok Leipzig mit 3:0. TAG24 sprach mit Kapitän Tobias Müller.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Mit seinem Traumtor eröffnete Tobias Müller (32) am Sonntag gegen Lok Leipzig die rauschende Jubiläumsparty. Am Ende feierte der Chemnitzer FC gegen den Spitzenreiter ein souveränes 3:0 (0:0). TAG24 sprach mit dem Kapitän der Himmelblauen.

Lok-Keeper Andreas Naumann (33) streckte sich vergebens. Tobias Müller (32) hatte abgezogen und zum 1:0 für den CFC getroffen.
TAG24: Der CFC hat die zweite Halbzeit dominiert und verdient gewonnen. Haben Sie mit diesem Spielverlauf gerechnet?

Müller: "Die Kulisse mit über 10.000 Zuschauern, der gesamte Rahmen drumherum - die Erwartungshaltung an die Mannschaft war groß. Wie die Jungs das umgemünzt haben in Leistung und Leidenschaft, wie sie die Fans mitgenommen und dieses klare Ergebnis geschafft haben - davor ziehe ich meinen Hut."

TAG24: Sie haben mit Ihrem Linksschuss aus 20 Metern ins rechte Toreck die Party eröffnet. Waren Sie überrascht, dass Sie im zentralen Mittelfeld so viel Platz hatten?

Müller: "Für uns haben sich in der zweiten Halbzeit viele Räume ergeben. Die haben wir gut bespielt und unsere Chancen im Gegensatz zur ersten Halbzeit effizient genutzt. Wir können schon mit einer Führung in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Deshalb ging der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung."

CFC-Kapitän Müller: "Konnten unseren Fans einen schönen Vereinsgeburtstag bescheren"

Da hebt er ab: Das 1:0 von Tobias Müller war der Dosenöffner.
Da hebt er ab: Das 1:0 von Tobias Müller war der Dosenöffner.  © IMAGO/HaertelPRESS

TAG24: Der zweite Sieg im neuen Jahr, das zweite Mal ohne Gegentor - in der Winterpause wurde gut gearbeitet …

Müller: "Dass wir in der Defensive stabiler werden, hatten wir uns in der Vorbereitung fest vorgenommen. Vielleicht hatten wir am Sonntag den kleinen Vorteil, dass wir eine Woche zuvor in Magdeburg bereits spielen konnten. Für Lok war es das erste Spiel auf Rasen. Wir haben wenig zugelassen und vor dieser beeindruckenden Kulisse abgeliefert. Es freut mich einfach, dass wir unseren Fans zum 60. Vereinsgeburtstag so einen schönen Tag bescheren konnten."

TAG24: Sie stehen jetzt schon bei fünf Saisontoren. Das ist ein neuer Bestwert seit Ihrem Wechsel zum CFC im Sommer 2018 …

Müller: "Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht komme ich jetzt öfter in diese Positionen. Ist auch egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele."

