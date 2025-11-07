Bekommen die Chemnitzer Torjäger Nietfeld in den Griff?

Chemnitz - Baut der CFC seine Erfolgsserie aus? Drei Siege in Folge gelangen der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) in dieser Saison noch nicht. Am Freitag, 19 Uhr, nehmen die Himmelblauen einen neuen Anlauf. Zu Gast im Stadion an der Gellertstraße ist die VSG Altglienicke.

Altglienickes Jonas Nietfeld ist der Top-Torjäger der Liga. © Imago/CHROMORANGE

Die Berliner reisen mit dem Top-Torjäger der Liga an. Jonas Nietfeld (31), im Sommer vom Halleschen FC zur VSG gewechselt, schoss in 14 Spielen zehn Tore. Der 31-Jährige ist die Lebensversicherung.

Insgesamt erzielte Altglienicke nur 19 Treffer, zwei weniger als die Chemnitzer. Das reichte für 26 Punkte - fünf mehr als das Duda-Team - und Rang vier nach 14 Spieltagen.

Diese Tabellenregion peilen auch die Chemnitzer an. Punkten sie in der Freitagspartie und im kommenden Auswärtsspiel beim FSV Zwickau (22. November) dreifach, könnte dieser Schritt noch in der Hinrunde gelingen.

Personell sieht es gut aus. Bis auf Niclas Erlbeck (32), der am Montag in Berlin am Knie operiert wurde und für den Rest des Jahres ausfällt, stehen Duda alle Spieler zur Verfügung.

"Für uns wird es darum gehen, diesen Gegner mit seiner hohen individuellen Qualität nicht zur Entfaltung kommen zu lassen", betont der Chefcoach: "Das geht nur über die Basics: Power im Zweikampf, gegenseitiges Absichern, viel sprinten, eine hohe Laufbereitschaft. Wir müssen präsent und topfit sein."