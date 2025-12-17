CFC geht mit zwei Geschäftsführern in das neue Fußball-Jahr

Chemnitz - Der Chemnitzer FC geht mit einem neuen, zweiten Geschäftsführer ins Jahr 2026!

Tommy Haeder (34) ergänzt ab Januar die Geschäftsführung der CFC Fußball GmbH. © picture point/Sven Sonntag

Der Vereinsvorstand hat Tommy Haeder (34) zum Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH berufen, die unter anderem für den Betrieb der Profi-Fußballabteilung verantwortlich ist. Die Bestellung erfolgte im Rahmen der Gesellschafterversammlung am Dienstag.

"Tommy Haeder hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er den CFC in all seinen Facetten versteht - sportlich, wirtschaftlich und menschlich. Er kennt die internen Abläufe bis ins Detail, genießt unser volles Vertrauen und bringt die notwendige Bodenständigkeit sowie Führungskompetenz mit. Gemeinsam mit Uwe Hildebrand steht er für einen verlässlichen, transparenten Kurs, der den Verein langfristig stabilisieren und weiterentwickeln soll", erklärte der CFC-Vorstandsvorsitzende Helmut Brunhuber in der offiziellen Mitteilung der Himmelblauen.

Der Vereinsvorstand als Hauptgesellschafter sowie die weiteren Gesellschafter verständigten sich auf diesen Schritt. Auch der CFC-Aufsichtsrat war in die Entscheidungsfindung eingebunden. Hintergrund der Entscheidung ist, dass Hildebrand seine Funktion als Geschäftsführer weiterhin ehrenamtlich ausübt und nicht dauerhaft vor Ort sein kann.

Um das daraus entstehende organisatorische Vakuum langfristig zu schließen und die operative Führung im Tagesgeschäft nachhaltig abzusichern, wurde die Geschäftsführung bewusst ergänzt.

Beide Geschäftsführer setzen die enge Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fort und sind gleichberechtigt tätig.