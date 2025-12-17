CFC geht mit zwei Geschäftsführern in das neue Fußball-Jahr
Chemnitz - Der Chemnitzer FC geht mit einem neuen, zweiten Geschäftsführer ins Jahr 2026!
Der Vereinsvorstand hat Tommy Haeder (34) zum Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH berufen, die unter anderem für den Betrieb der Profi-Fußballabteilung verantwortlich ist. Die Bestellung erfolgte im Rahmen der Gesellschafterversammlung am Dienstag.
"Tommy Haeder hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er den CFC in all seinen Facetten versteht - sportlich, wirtschaftlich und menschlich. Er kennt die internen Abläufe bis ins Detail, genießt unser volles Vertrauen und bringt die notwendige Bodenständigkeit sowie Führungskompetenz mit. Gemeinsam mit Uwe Hildebrand steht er für einen verlässlichen, transparenten Kurs, der den Verein langfristig stabilisieren und weiterentwickeln soll", erklärte der CFC-Vorstandsvorsitzende Helmut Brunhuber in der offiziellen Mitteilung der Himmelblauen.
Der Vereinsvorstand als Hauptgesellschafter sowie die weiteren Gesellschafter verständigten sich auf diesen Schritt. Auch der CFC-Aufsichtsrat war in die Entscheidungsfindung eingebunden. Hintergrund der Entscheidung ist, dass Hildebrand seine Funktion als Geschäftsführer weiterhin ehrenamtlich ausübt und nicht dauerhaft vor Ort sein kann.
Um das daraus entstehende organisatorische Vakuum langfristig zu schließen und die operative Führung im Tagesgeschäft nachhaltig abzusichern, wurde die Geschäftsführung bewusst ergänzt.
Beide Geschäftsführer setzen die enge Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fort und sind gleichberechtigt tätig.
CFC setzt auf Kontinuität und konsequente Weiterentwicklung
Mit Blick auf das bisher Erreichte ergänzte Brunhuber: "Unter der gemeinsamen Verantwortung von Uwe Hildebrand und Tommy Haeder hat der CFC nach schwierigen Jahren wieder spürbar an Ansehen und Glaubwürdigkeit gewonnen. Der Verein steht heute für Professionalität, klare Werte und ein neues Miteinander - innerhalb der Gremien, der Geschäftsstelle und auch mit der Fanszene."
Mit der Berufung von Haeder, seit April 2024 als Prokurist der Fußball GmbH tätig, setzt der CFC bewusst auf Kontinuität und die konsequente Weiterentwicklung des eigenen Führungspersonals.
Der gebürtige Rochlitzer steht für Teamarbeit, kurze Entscheidungswege und eine enge Abstimmung zwischen Geschäftsführung und Gremien.
"Der CFC ist für mich längst mehr als nur ein Arbeitsplatz - er ist zur Herzensangelegenheit geworden. Genau das treibt mich an, jeden Tag Verantwortung zu übernehmen und den Verein mit Nachhaltigkeit in eine bessere Zukunft zu führen. Dass dieser Weg Ausdauer erfordert, ist mir bewusst", erklärte Haeder.
Sein Vertrag ist unbefristet und tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig wurde eine klar definierte Ausstiegsregelung vertraglich fixiert, um wirtschaftliche Risiken für den Verein künftig zu vermeiden.
