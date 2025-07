Zeit der Experimente ist vorbei! Himmelblaue Generalprobe gegen Zweitligist Magdeburg

Chemnitz - Eine Woche vor dem Regionalliga-Start gegen den Greifswalder FC wartet auf den CFC am Samstag (16 Uhr) das erste Saison-Highlight. Zur Generalprobe kommt Zweitligist 1. FC Magdeburg ins Stadion an der Gellertstraße.

Die Magdeburg-Profis um Baris Atik (30) kommen zur Generalprobe ins Stadion an der Gellertstraße. © imago/Nordphoto

"Unsere Testspielphase haben wir am Mittwoch in Bayreuth beendet. Wir alle freuen uns auf das Kräftemessen mit dem FCM. Für meine Mannschaft geht es am Samstag nicht darum, die Welt zu verändern oder Bäume auszureißen. Gegen den Zweitligisten erwarte ich eine disziplinierte, geschlossene und intensive Leistung gegen den Ball. Also genau das, worüber wir uns als Erfolgsschlüssel definieren", betont Trainer Benjamin Duda.

Beim 3:1-Sieg in Bayreuth schickte er eine komplett durchmischte Startformation ins Rennen. Am Samstag dürfte jene Elf das Vertrauen erhalten, mit der auch gegen Greifswald zu rechnen ist.

Duda: "Bei der Generalprobe werden wir nicht in der 60. Minute zehnmal wechseln oder bei jedem noch mit Bedacht auf Spielzeit gehen."

Sieben Testspiele liegen hinter den Himmelblauen, die sechsmal siegten und nur gegen den FK Usti nad Labem (0:1) als Verlierer vom Platz gingen.