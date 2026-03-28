Bozic sorgt in Grimma für die Erlösung! CFC zittert sich ins Halbfinale

Grimma/Chemnitz - Der Chemnitzer FC steht im Halbfinale des sächsischen Landespokals. Der Rekordpokalsieger setzte sich am Samstag im Husarensportpark gegen den gastgebenden und tapfer kämpfenden Oberligisten FC Grimma mit 1:0 (0:0) durch.

In der ersten Halbzeit hielt Grimma-Keeper Ondrej Cap den Kasten sauber. © Picture Point / Roger Petzsche

"Von Chemnitz hätte ich mehr erwartet", meinte ein Zuschauer auf der Haupttribüne, nachdem Pausenpfiff von Schiedsrichter Cedric de Parade (Leipzig) erklungen war.

Nach ausgeglichen 20 Minuten verlagerte der Regionalligist das Spiel in die Hälfte der Gastgeber und erspielte sich einige Möglichkeiten. Ein Tor fiel in der ersten Halbzeit nicht.

Domenico Alberico, der für Aaron Mensah in die Sieger-Startelf vom letzten Heimspiel gegen Jena (4:1) gerückt war, stand nach schönem Steilpass von Dejan Bozic frei vor Torwart Ondrej Cap. Der Angreifer setzte den Ball aus acht Metern über den Querbalken (20. Minute).

Martial Ekui war sechs Minuten später auf der linken Außenbahn frei durch und zögerte zu lange. Beim Kopfball von Felix Müller nach Freistoß von Tobias Stockinger war Cap auf dem Posten (28.).

Stockinger spielte den Konter nach dem ersten Eckball des FCG schlecht zu Ende. Grimmas Keeper konnte klären (31.). Der abgefälschte Schuss von Samuel Biven landete hinter dem Tor (39.).