Bozic sorgt in Grimma für die Erlösung! CFC zittert sich ins Halbfinale
Grimma/Chemnitz - Der Chemnitzer FC steht im Halbfinale des sächsischen Landespokals. Der Rekordpokalsieger setzte sich am Samstag im Husarensportpark gegen den gastgebenden und tapfer kämpfenden Oberligisten FC Grimma mit 1:0 (0:0) durch.
"Von Chemnitz hätte ich mehr erwartet", meinte ein Zuschauer auf der Haupttribüne, nachdem Pausenpfiff von Schiedsrichter Cedric de Parade (Leipzig) erklungen war.
Nach ausgeglichen 20 Minuten verlagerte der Regionalligist das Spiel in die Hälfte der Gastgeber und erspielte sich einige Möglichkeiten. Ein Tor fiel in der ersten Halbzeit nicht.
Domenico Alberico, der für Aaron Mensah in die Sieger-Startelf vom letzten Heimspiel gegen Jena (4:1) gerückt war, stand nach schönem Steilpass von Dejan Bozic frei vor Torwart Ondrej Cap. Der Angreifer setzte den Ball aus acht Metern über den Querbalken (20. Minute).
Martial Ekui war sechs Minuten später auf der linken Außenbahn frei durch und zögerte zu lange. Beim Kopfball von Felix Müller nach Freistoß von Tobias Stockinger war Cap auf dem Posten (28.).
Stockinger spielte den Konter nach dem ersten Eckball des FCG schlecht zu Ende. Grimmas Keeper konnte klären (31.). Der abgefälschte Schuss von Samuel Biven landete hinter dem Tor (39.).
CFC erhöht Schlagzahl: Dejan Bozic trifft zum 1:0
Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Elf von Trainer Benjamin Duda sofort die Schlagzahl. Den Kopfball von Felix Müller parierte Schlussmann Cap stark (47.). Gegen den Bozic-Kopfball nach Bivens Vorarbeit war er machtlos. Der Favorit lag nach 53 Minuten vorn.
Die mühsam erarbeitete Führung wäre nach einem kapitalen Bock von Anton Rücker fast schnell wieder weg gewesen. Der Mittelfeldmann verlor vorm eigenen Strafraum im Zweikampf mit Philipp Katzenberger den Ball. Der Grimmaer zog direkt ab.
Torwart Daniel Adamczyk tauchte ab, verhinderte den Ausgleich und stauchte Rücker kräftig zusammen (61.). Der eingewechselte Jonas Marx verpasste in der 74. Minute die Vorentscheidung. Frei vorm Kasten der Grimmaer schob der Stürmer die Kugel am langen Pfosten vorbei.
Die Hausherren drängten auf den Ausgleich. In der 85. Minute schickten sie den ehemaligen CFC-Torjäger Benjamin Förster auf den Platz. Der 36-Jährige konnte nichts mehr reißen.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche