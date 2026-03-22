Neun Ausfälle, Rückstand gegen Jena: CFC zeigt Moral und feiert klaren Sieg

Chemnitz - Starke Reaktion des Chemnitzer FC nach drei Niederlagen in Folge: Trotz zahlreicher Ausfälle (sechs Verletzte, drei Gesperrte) und 0:1-Rückstands feierten die Himmelblauen am Sonntag einen beachtlichen 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Tabellendritten FC Carl Zeiss Jena .

Dejan Bozic schoss kurz vor der Pause den Ausgleich. © Picture Point / Sven Sonntag

Mit Jonas Marx (operativer Eingriff an der linken Hand) und Dario Gebuhr (Verdacht auf Gehirnerschütterung) musste Trainer Benjamin Duda kurzfristig zwei weitere Ausfälle ersetzen.

In der nahezu komplett neu formierten Mannschaft standen mit Samuel Biven und den beiden A-Jugendlichen Georg Hempel und Aaron Mensah drei Startelf-Debütanten. Anton Rücker spielte zuletzt Ende November beim 1:1 gegen den BFC Dynamo.

Die Anfangsphase überstanden die Himmelblauen schadlos. Auch bei den Eckbällen der Thüringer war die Duda-Elf auf dem Posten. Gegen Halle (1:3) und Erfurt (0:4) hatte der CFC sechs Gegentore nach ruhenden Bällen kassiert.

In Rückstand geriet der CFC trotzdem. Kevin Lankford setzte sich auf der rechten Strafraumseite gut durch und legte für den im Zentrum lauernden Emeka Oduah auf. Der platzierte den Ball unhaltbar im linken oberen Winkel (23.).

Weitere Möglichkeiten gestatteten die gut organisierten Chemnitzer den Gästen in der ersten Halbzeit nicht. Kurz vor dem Gang in die Kabine brachte Maurice Hehne im Laufduell mit Dejan Bozic den Torjäger im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Johannes Schipke entschied sofort auf Strafstoß und zeigte Hehne die Rote Karte.

Bozic legte sich den Ball zurecht, verwandelte sicher. Das neunte Elfmetertor für den 33-Jährigen in dieser Saison!