16.05.2026 08:35 Platz sechs ist noch drin! CFC-Coach Duda: "Wir spielen voll auf Sieg!"

Der CFC könnte am letzten Spieltag noch den Tabellenplatz sechs erreichen. Dafür muss ein Sieg gegen beim BFC Dynamo her.

Chemnitz – Springt der Chemnitzer FC am letzten Spieltag auf Platz sechs und schafft auf den letzten Drücker das Saisonziel? Dafür muss am Samstag (14 Uhr) beim BFC Dynamo ein Auswärtssieg her.

CFC-Trainer Benjamin Duda spendet seiner Mannschaft für die letzten Wochen Beifall. © imago/HärtelPRESS Momentan liegt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) auf Rang sieben - punktgleich mit der VSG Altglienicke (6.) und Aufsteiger BFC Preussen (8.). Beide Teams stehen sich am Samstag in Fürstenwalde gegenüber. "Wir wollen mit aller Macht die Saison positiv abschließen und spielen in Berlin voll auf Sieg", stellt Duda klar. Vor der Spielzeit hatte sich der Fußball-Lehrer mit seinen Spielern zusammengesetzt und Ziele definiert: "Da haben wir die Top sechs formuliert. Die können wir noch schaffen. Die 50-Punkte-Marke aus der Vorsaison haben wir bereits am vergangenen Wochenende mit dem Derbysieg gegen Zwickau eingestellt." Chemnitzer FC Nach Bozic-Ärger um Abschied vom CFC: Steht der Top-Torjäger in Berlin in der Startelf? Duda lobte vor dem letzten Auftritt den Charakter seiner Mannschaft. Die habe nach dem enttäuschenden Landespokal-Aus (0:2 im Derby gegen Aue) in den Jetzt-erst-recht-Modus geschaltet und neue Energie freigesetzt.

CFC-Coach Benjamin Duda lobt seine Mannschaft für die letzten Wochen

Eine starke Leistung! Felix Müller (Nr. 33) jubelte nach seinem Kopfballtor, das dem Chemnitzer FC im Derby gegen den FSV Zwickau den Sieg brachte. © picture point/Sven Sonntag "Ich bin ein großer Befürworter meiner Jungs, weil ich sehe, wie wir tagtäglich zusammenarbeiten. Ich kann die Arbeit dann auch nicht jähzornig-emotional an den nackten Ergebnissen bewerten. Da gehört als Anführer der Truppe, als Trainer viel, viel mehr dazu", erklärt der Fußball-Lehrer. Und weiter: "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen für die letzten drei, vier Wochen. Da hat sie die Widerstandsfähigkeit bewiesen, die uns in einigen Phasen dieser Saison vielleicht ein Stück weit gefehlt hat, und vier Spiele in Folge gewonnen. Das ist uns das letzte Mal im November/Dezember 2024 gelungen." Die aktive Fanszene ruft zum letzten Saisonspiel zur großen Motto-Fahrt auf: "Alle im Trikot nach Berlin!" Chemnitzer FC Kommen und Gehen beim CFC: Medien-Direktor Buschmann macht Schluss! Am Samstag soll der Gästeblock zu einem großen himmelblauen Farbenmeer werden. Treffpunkt zur gemeinsamen Zugfahrt ist am Samstag um 7 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof.