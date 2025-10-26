CFC beendet Sieglos- Serie: "Es gibt Momente, da zählt nur der Ertrag!"

Chemnitz - Zur Pause gab es Pfiffe von den Rängen, nach dem Abpfiff feierten die Spieler des CFC mit den Fans den Arbeitssieg: 2:1 (1:1) gewann die Elf von Trainer Benjamin Duda (37) gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37). © Haertelpress/Harry Härtel

"Es gibt Momente, da zählt nur der Ertrag. Da musst du liefern, das Ergebnis bringen. Ich bin sehr erleichtert, dass wir das geschafft und gewonnen haben", meinte Duda nach dem fünften Saisonsieg der Chemnitzer.

Spielerisch war das vor 3413 Zuschauern nicht das Gelbe vom Ei. Aus der frühen Führung durch Jonas Marx (21, 3. Minute) und einer in der Anfangsphase wackligen Gäste-Abwehr schlugen die Himmelblauen zu wenig Kapital.

Die Berliner, zuletzt dreimal ungeschlagen, kamen immer stärker auf und kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Innenverteidiger Julius Bochmann (20) stellte sich im Strafraum gegen Iba May (27) ungeschickt an, brachte seinen Gegenspieler zu Fall. Den fälligen Strafstoß jagte Niklas Doll (25) in die Maschen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb vieles Stückwerk. "Da wurde die mentale Verfassung meiner Jungs deutlich", sagte Duda: "Ich hätte mir schon gewünscht, dass uns das frühe 1:0 noch mehr Rückenwind, noch mehr spielerische Stabilität und Sicherheit gibt." Das war nicht der Fall.