CFC beendet Sieglos- Serie: "Es gibt Momente, da zählt nur der Ertrag!"
Chemnitz - Zur Pause gab es Pfiffe von den Rängen, nach dem Abpfiff feierten die Spieler des CFC mit den Fans den Arbeitssieg: 2:1 (1:1) gewann die Elf von Trainer Benjamin Duda (37) gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf.
"Es gibt Momente, da zählt nur der Ertrag. Da musst du liefern, das Ergebnis bringen. Ich bin sehr erleichtert, dass wir das geschafft und gewonnen haben", meinte Duda nach dem fünften Saisonsieg der Chemnitzer.
Spielerisch war das vor 3413 Zuschauern nicht das Gelbe vom Ei. Aus der frühen Führung durch Jonas Marx (21, 3. Minute) und einer in der Anfangsphase wackligen Gäste-Abwehr schlugen die Himmelblauen zu wenig Kapital.
Die Berliner, zuletzt dreimal ungeschlagen, kamen immer stärker auf und kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Innenverteidiger Julius Bochmann (20) stellte sich im Strafraum gegen Iba May (27) ungeschickt an, brachte seinen Gegenspieler zu Fall. Den fälligen Strafstoß jagte Niklas Doll (25) in die Maschen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb vieles Stückwerk. "Da wurde die mentale Verfassung meiner Jungs deutlich", sagte Duda: "Ich hätte mir schon gewünscht, dass uns das frühe 1:0 noch mehr Rückenwind, noch mehr spielerische Stabilität und Sicherheit gibt." Das war nicht der Fall.
Stockinger flankt, Müller vollendet – der Kapitän sichert den erlösenden CFC-Dreier
Dass es dennoch für drei Punkte reichte, war dem gut vorgetragenen Angriff in der 58. Minute zu verdanken. Die Hereingabe von Tobias Stockinger drückte Kapitän Tobias Müller (32) über die Linie.
Bereits das dritte Saisontor des 32-Jährigen, der konstatierte: "Die klare Maßgabe war, einen Heimsieg zu holen. Den haben wir erzwungen. Es war vielleicht kein Leckerbissen. Am Ende des Tages haben wir zwei Tore geschossen und wenig zugelassen. Ich bin happy, dass wir nach vier sieglosen Spielen drei Punkte erkämpft haben."
Am kommenden Wochenende reisen die Chemnitzer zum ZFC Meuselwitz. Dort kassierten sie im Vorjahr eine 0:1-Niederlage. Danach musste Trainer Christian Tiffert (43) seinen Hut nehmen.
Titelfoto: Haertelpress/Harry Härtel