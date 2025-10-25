Nach Pfeifkonzert zur Pause: Kapitän Müller schießt CFC zum fünften Sieg

Chemnitz - Der Chemnitzer FC arbeitet sich gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf zum fünften Saisonsieg! Kapitän Tobias Müller erlöste die Gastgeber am Samstag in der 57. Minute mit seinem Tor zum 2:1-Heimsieg.

CFC-Cheftrainer Benjamin Duda überraschte in der Startelf mit einigen Personalien. © Haertelpress/Harry Härtel

Trainer Benjamin Duda überraschte in der Startelf mit einigen Personalien. Rechtsverteidiger Johannes Pistol tauchte im Sturm auf (nach der Pause spielte er wieder hinten). Für ihn begann auf der rechten Abwehrseite Roman Eppendorfer.

Innenverteidiger Felix Müller saß zum ersten Mal in dieser Saison draußen. Für ihn spielte Anton Rücker im Abwehrzentrum. Stürmer Jonas Marx durfte erstmals seit dem 9. Spieltag (2:2 in Erfurt) wieder von Beginn an ran.

Der Start ins Spiel war perfekt. Die Chemnitzer eroberten am gegnerischen Strafraum den Ball. Maurizio Grimaldi bewies Übersicht, legte quer. Marx drückte den Ball über die Linie. 1:0 nach 140 Sekunden.

Nach der Führung kam von den Himmelblauen nicht mehr viel. Die Berliner witterten schnell Morgenluft und drückten auf das 1:1. In der 9. Minute verhinderte Schlussmann Daniel Adamczyk beim Kopfball vom Niklas Doll mit einer klasse Parade den Einschlag.