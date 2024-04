06.04.2024 07:08 CFC brennt in Luckenwalde auf Revanche: "Spieltage sind Feiertage!"

Am heutigen Samstagnachmittag erwartet den Chemnitzer FC in Luckenwalde dem FSV ein starker Gegner. Doch der CFC will auf jeden Fall punkten.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - "Wir werden extrem gefordert sein. Aber wir wollen auch den Gegner fordern", betont CFC-Trainer Christian Tiffert (42) vor dem Auswärtsspiel am heutigen Samstag, 13 Uhr, in Luckenwalde. CFC-Trainer Christian Tiffert (42) hat höchsten Respekt vor der Arbeit bei Gegner Luckenwalde. © Picture Point/Gabor Krieg In der Hinrunde mussten die Himmelblauen eine 1:2-Niederlage verkraften. Gelingt ihnen im Werner-Seelenbinder-Stadion die Revanche? Neben einem spielstarken Gegner wartet auf die Chemnitzer ein echtes Kontrastprogramm. Über 10.000 Zuschauer kamen am Ostersonntag und erlebten den 2:0-Heimsieg gegen Zwickau. In Luckenwalde verlieren sich selten mehr als 1000 Fans im weiten Rund. "Ich habe allerhöchsten Respekt vor der Arbeit meines Trainerkollegen. Michael Braune (38) schafft es immer wieder, aus vielen talentierten, hungrigen Spielern eine starke Mannschaft zu formen. Von der Spielanlage her ist das mit das Beste in dieser Liga. Das ist Jahr für Jahr sehr beeindruckend", erklärte Tiffert. Chemnitzer FC CFC-Coach nach Sieg gegen Zwickau: "Wir sind der verdiente Derbysieger" Die Ergebnisse geben ihm recht. In der Hinrunde kassierte Rot-Weiß Erfurt in Luckenwalde eine 0:4-Klatsche. Am Gründonnerstag musste der BFC Dynamo eine unerwartete 0:2-Niederlage hinnehmen. Viele CFC-Spieler ab Sommer ohne Vertrag Leon Ampadu (22) fehlt beim CFC am Samstag erstmals seit dem 13. Spieltag Anfang November. © Picture Point / Gabor Krieg Aktuell rangiert Luckenwalde drei Zähler hinter dem CFC. Der hat sich mit dem Derbysieg unter die Topteams in der Rückrunden-Tabelle vorgearbeitet. Nur Cottbus und Greifswald holten mehr Punkte. "Für die Fans ist es sicher nicht so angenehm, wenn im Saison-Endspurt Spannung und Aufregung fehlen. Meine Mannschaft geht auf den Platz, um erfolgreich zu sein", betonte Tiffert: "Spieltage sind Feiertage, egal wo man in der Tabelle steht!" Chemnitz will weiter fleißig punkten. Zumal der eine oder andere Kicker ab 1. Juli ohne Vertrag dasteht. Sie wollen die letzten sieben Spieltage nutzen, um sich für ein neues Arbeitspapier beim CFC oder einen anderen Verein zu empfehlen. Chemnitzer FC CFC-Torjäger Bozic entscheidet mit seinem Doppelpack das Derby gegen FSV Zwickau Einer kann in Luckenwalde keine Eigenwerbung betreiben. Mittelfeldmann Leon Ampadu (22) wird erstmals seit dem 13. Spieltag Anfang November fehlen. "Er ist bis Sonntag krankgeschrieben", verriet Tiffert. Regionalliga Nordost POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Greifswalder FC 27 51:19 56 2 BFC Dynamo 28 50:26 56 3 FC Energie Cottbus 28 52:30 55 4 SV Babelsberg 03 27 34:28 45 5 VSG Altglienicke 27 52:36 44 6 FC Viktoria 1889 Berlin 27 36:31 44 7 FC Carl Zeiss Jena 28 45:34 41 8 BSG Chemie Leipzig 27 29:32 38 9 Chemnitzer FC 27 31:38 38 10 FSV 63 Luckenwalde 27 40:43 35 11 FC Rot-Weiß Erfurt 27 42:41 34 12 FSV Zwickau 27 41:47 34 13 1. FC Lokomotive Leipzig 27 35:47 33 14 ZFC Meuselwitz 27 33:38 30 15 Hertha BSC II 28 41:54 29 16 FC Eilenburg 27 33:47 27 17 Berliner AK 07 27 18:51 18 18 FC Hansa Rostock II 27 32:53 16 Der Meister steigt 2024 in die 3. Liga auf. Der Letzte steigt ab. In Abhängigkeit der Absteiger aus der 3. Liga, steigen bis zu drei weitere Teams ab.

