CFC-Coach Duda warnt vor BFC Dynamo: "Torgefährlich, mutig, robust"

Chemnitz - Feiert der Chemnitzer FC am heutigen Samstag den vierten Heimsieg der Saison? Gegner ist um 14 Uhr (live im MDR) der BFC Dynamo. In der vergangenen Saison konnten die Berliner in Chemnitz 4:0 gewinnen. Drei Tore gingen auf das Konto von Rufat Dadashov (33). Der Stürmer ist mit sieben Treffern auch in diesem Jahr bester BFC-Torjäger.