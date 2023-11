Nach Meuselwitz-Spiel: CFC-Coach Tiffert kritisiert Referee Kohnert und verfasst Sonderbericht

Chemnitz - CFC -Trainer Christian Tiffert (41) und die Männer in Schwarz - das wird in dieser Saison wohl keine Liebe mehr!

"Das Schiri-Gespann war mir einfach zu überheblich", zog Tiffert im Interview mit "Sport im Osten" vom Leder: "Das war von Minute eins weg eine Art und Weise in der Kommunikation, die mir nicht gefallen hat. Da wird mein Co-Trainer Niklas Hoheneder verwarnt, weil er einmal aus dem Stuhl geht. Mal ehrlich: Emotionen gehören dazu. Das ist Abstiegskampf. Ich denke, da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen."

Und auch nach der jüngsten 0:1-Niederlage in Meuselwitz hielt der Coach der Himmelblauen mit seiner Meinung über die Unparteiischen nicht hinter dem Berg.

Am 1. Spieltag beim 0:0 gegen Jena rauschte der 41-Jährige an der Seitenlinie mit dem Schiedsrichter-Assistenten Kai Kaltwaßer zusammen - Nasenbeinbruch! Zweieinhalb Wochen später beklagte Tiffert den ausbleibenden Elfmeterpfiff von Referee Johannes Drößler. Chemnitz unterlag Greifswald mit 1:2.

Die beiden werden keine Freunde mehr: Schiedsrichter Tim Kohnert (33,l.) zeigte Christian Tiffert (41) im Spiel gegen Lok Leipzig die Gelbe Karte - beim CFC-Trainer ging dafür der Daumen hoch... © picture point/Sven Sonntag

Spielleiter im Stadion auf der Glaserkuppe war Tim Kohnert aus Ballenstedt. Der 33-Jährige pfeift die Himmelblauen eher selten. Vor dem ZFC-Duell war er im Frühjahr beim CFC-Heimspiel gegen Lok Leipzig (1:1) im Einsatz. In dieser Partie verwehrte Kohnert der Tiffert-Elf in der Schlussphase das Siegtor, sah ein Handspiel bei Stürmer Michel Ulrich, das es nicht wirklich gab.

Spielentscheidende Fehler unterliefen Kohnert dieses Mal nicht. Tiffert machte den Auftritt trotzdem zum Thema. "Ich muss das jetzt leider auch erwähnen. Ich will mir nicht immer alles gefallen lassen", betonte der Coach und erwähnte in diesem Zusammenhang noch einen Vorfall in der Halbzeitpause.

"Da gab es eine Sache - ich will da nicht Absicht unterstellen. Aber da ist etwas passiert, das mögen andere für eine Kleinigkeit halten. Ich finde das einfach nicht okay", berichtete Tiffert, ohne ins Detail zu gehen: "Ich werde einen Bericht verfassen und mich dazu äußern. Aber ich bekomme eh kein Recht. Ich bin ja nur Trainer."