CFC feiert nächsten Kantersieg! Turnier mit Plauen und Meuselwitz muss verlegt werden

Hainichen - Müde, kraft- und saftlos nach elf Tagen Training ohne Pause, drei Testspielen und brütender Hitze? Denkste! Die Spieler des Chemnitzer FC machten am Samstagnachmittag beim unterklassigen Hainichener FV einen fitten und engagierten Eindruck. Nach 13 Minuten lag die Elf von Trainer Benjamin Duda bereits 3:0 vorn. Am Ende siegte der Fußball-Regionalligist 13:0 (5:0).

Johannes Pistol sorgte vom Elfmeterpunkt für das zwischenzeitliche 2:0. © Marcus Hengst

21 Stunden nach dem 6:1 beim HFC Colditz stellte Duda in Hainichen jene neun Spieler in die Anfangself, die am Freitagabend nach 55 Minuten eingewechselt worden waren. Unter anderem Jonas Marx. Der Stürmer sorgte mit seinem Kopfball bereits nach vier Minuten für die frühe CFC-Führung.

Johannes Pistol erwies sich zwei Minuten später als sicherer Strafstoßschütze und erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 2:0. Der Rechtsaußen hatte wenig später das 3:0 auf dem Fuß - knapp drüber. Maurizio Grimaldi zielte genauer. Er platzierte das runde Leder in der 13. Minute im langen Eck.

Neuzugang David Vogt, der schon am Freitagabend in Colditz zweimal getroffen hatte, schnürte auch in Hainichen einen Doppelpack (29., 34. Minute). Beim Stand von 5:0 ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Duda-Elf am Drücker. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Marx auf 6:0. Zwei weitere Hochkaräter konnte der 21-Jährige nicht nutzen. Nach 57 Minuten hatten Marx und weitere acht Spieler Feierabend.