CFC feiert Schützenfest: Dejan Bozic schenkt Babelsberg vier Tore ein!
Chemnitz - Dejan-Bozic-Show am Freitagabend im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße! Der Top-Torjäger des CFC feierte nicht nur einen lupenreinen Hattrick. Er schenkte den Gästen vom SV Babelsberg 03 gleich vier Tore ein. Vor 4842 Zuschauern gewannen die Sachsen mit 5:1 (1:0). Der dritte CFC-Sieg in Folge im Jahr 2026.
Vom Liga-Konkurrenten FSV Zwickau beobachtete Sportdirektor Robin Lenk die Partie. Er hatte gleich noch David Wagner (ehemaliger FSV-Sportdirektor), Julius Reinhardt (spielte für den CFC und FSV) sowie Ex-Zwickau-Trainer Joe Enochs, jetzt Sportchef beim VfL Osnabrück, mitgebracht.
Das Quartett sah eine Babelsberger Mannschaft, die in den ersten Minuten Druck machte, später aber kaum noch in die Chemnitzer Hälfte kam. Die gut organisierten Himmelblauen übernahmen nach einer Viertelstunde das Zepter. Bozic hatte in der 18. Minute freie Schussbahn. Ein Gästespieler konnte im letzten Moment zur Ecke klären.
Dann jagte Leon Damer, der für den erkrankten Tobias Stockinger in die Startelf gerückt war, einen Freistoß aus 20 Metern direkt aufs Tor (38.). Torwart Yannic Stein war auf dem Posten.
Zwei Minuten später setzte sich Damer auf der linken Außenbahn durch. Seine Hereingabe versenkte Bozic mit viel Gefühl unhaltbar im langen Eck. Die verdiente Führung für den CFC.
Nach einem Eckball hatte der Kapitän der Filmstädter, Philipp Zeiger, Sekunden vor dem Pausenpfiff den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Flachschuss rauschte am rechten Pfosten vorbei.
Drei Tore in elf Minuten von Dejan Bozic
Die zweite Halbzeit begann vor 4842 Zuschauern turbulent. Dario Gebuhr klärte an der Strafraumgrenze auf Kosten eines Fouls. Die Babelsberger Bank sprang auf, forderte einen Strafstoß. Schiedsrichter Paul Drößler verwarnte Gebuhr und entschied auf Freistoß. Den schoss Darijan Silic aus 17 Metern übers Tor.
Keine Minute später zappelte der Ball nach Damers Ecke zum zweiten Mal im Babelsberger Netz. Linienrichter Johannes Drößler hatte die Fahne oben. Kein Tor. Es blieb beim 1:0.Nach einem genialen Spielzug und dem finalen Pass von Maurizio Grimaldi stand Tobias Müller völlig frei. Der Kapitän schob den Ball aus elf Metern knapp am leeren Tor vorbei (51.).
Das 2:0 fiel sieben Minuten später. Den Schuss von Bozic klärte ein Babelsberger mit dem Oberarm. Referee Drößler zeigte sofort auf den Punkt. Eine Sache für Bozic. Der verwandelte den Elfer sicher: 2:0.
Und Bozic hatte noch lange nicht genug. Nach einer Stunde stand er im Fünfmeterraum erneut goldrichtig und drückte den Ball aus Nahdistanz über die Linie.In der 68. Minute zeigte Drößler nach einem Foul im Strafraum zum zweiten Mal auf den ominösen Punkt. Erneut schnappte sich Bozic den Ball, wieder verwandelte der 33-Jährige eiskalt.
Der Mittelstürmer, der in der 75. Minute unter dem Jubel der Fans den Rasen verließ, steht inzwischen bei 13 Saison-Toren. Achtmal traf er vom Elfmeterpunkt. Eine beeindruckende Quote!
Artur Mergel stiefelte in der 85. Minute frei aufs Tor zu, behielt die Übersicht und erzielte das 5:0. Für den Babelsberger Ehrentreffer sorgte Ardahan Yilmaz (88.).
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag