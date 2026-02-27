CFC feiert Schützenfest: Dejan Bozic schenkt Babelsberg vier Tore ein!

Chemnitz - Dejan-Bozic-Show am Freitagabend im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße! Der Top-Torjäger des CFC feierte nicht nur einen lupenreinen Hattrick. Er schenkte den Gästen vom SV Babelsberg 03 gleich vier Tore ein. Vor 4842 Zuschauern gewannen die Sachsen mit 5:1 (1:0). Der dritte CFC-Sieg in Folge im Jahr 2026.

Vier Tore schenkte der Dejan Bozic den Gästen vom SV Babelsberg am Freitagabend ein. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Vom Liga-Konkurrenten FSV Zwickau beobachtete Sportdirektor Robin Lenk die Partie. Er hatte gleich noch David Wagner (ehemaliger FSV-Sportdirektor), Julius Reinhardt (spielte für den CFC und FSV) sowie Ex-Zwickau-Trainer Joe Enochs, jetzt Sportchef beim VfL Osnabrück, mitgebracht.

Das Quartett sah eine Babelsberger Mannschaft, die in den ersten Minuten Druck machte, später aber kaum noch in die Chemnitzer Hälfte kam. Die gut organisierten Himmelblauen übernahmen nach einer Viertelstunde das Zepter. Bozic hatte in der 18. Minute freie Schussbahn. Ein Gästespieler konnte im letzten Moment zur Ecke klären.

Dann jagte Leon Damer, der für den erkrankten Tobias Stockinger in die Startelf gerückt war, einen Freistoß aus 20 Metern direkt aufs Tor (38.). Torwart Yannic Stein war auf dem Posten.

Zwei Minuten später setzte sich Damer auf der linken Außenbahn durch. Seine Hereingabe versenkte Bozic mit viel Gefühl unhaltbar im langen Eck. Die verdiente Führung für den CFC.

Nach einem Eckball hatte der Kapitän der Filmstädter, Philipp Zeiger, Sekunden vor dem Pausenpfiff den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Flachschuss rauschte am rechten Pfosten vorbei.