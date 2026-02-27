Heutiger CFC-Gegner holte 17 seiner 20 Punkte in der Fremde: Babelsberg auswärts eine Macht
Chemnitz - Der SV Babelsberg 03, der am Freitagabend (19 Uhr) beim CFC gastiert, rangiert im hinteren Tabellendrittel - das war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten.
Trainer Ronny Ermel (41) wurde zwei Tage vor dem Jahreswechsel beurlaubt. Seine beiden Assistenten rückten in die erste Reihe. Sie bilden bis Saisonende das neue Trainer-Duo.
Einer der beiden ist in Chemnitz bestens bekannt. Und er war gerade erst da: Daniel Frahn (38).
Der ehemalige Top-Torjäger der Himmelblauen wurde von den CFC-Fans neben Drittliga-Rekordtorjäger Anton Fink (38) in den Zwei-Mann-Sturm der Legenden-Elf gewählt.
"Eine Riesenehre, Teil dieser Truppe zu sein. Ich bin sehr stolz und weiß das zu schätzen, da es eine Wahl der Fans war", sagte Frahn vor knapp zwei Wochen am Rande des Jubiläums-Heimspiels gegen Spitzenreiter Lok Leipzig (3:0).
Trainer Duda schätzt Babelsberg stärker ein, als es der Tabellenplatz vermuten lässt
"Der CFC hatte den Vorteil, dass er zu diesem Zeitpunkt schon einmal auf Rasen gespielt hatte, Lok nicht", ergänzte Frahn. Diesen Vorteil nimmt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) mit in die heutige Partie. Denn die Gäste aus Potsdam haben im Jahr 2026 noch kein einziges Pflichtspiel bestritten.
"Wir sind voller Vorfreude und Tatendrang, dass es nach der witterungsbedingten längeren Winterpause endlich losgeht und wir um Punkte spielen können", betonte Gäste-Chefcoach Johannes Lau. Der 29 Jahre alte gebürtige Berliner erwartet eine schwere Aufgabe: "Chemnitz ist ein abgezockter, kompromissloser Gegner, der zu seiner Defensivstärke zurückgefunden hat."
Duda schätzt die Babelsberger ebenfalls viel stärker ein, als es der bisherige Tabellenplatz vermuten lässt: "17 ihrer 20 Punkte haben sie auswärts geholt. Das ist eine Zockertruppe, die sehr spielstark und dynamisch unterwegs sein kann. Wir müssen eklig sein und ihnen die Spielfreude nehmen."
Aus der Sieger-Startelf des Lok-Heimspiels wird Angreifer Tobias Stockinger (25) fehlen. Er liegt mit einer starken Grippe flach.
