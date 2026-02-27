Heutiger CFC-Gegner holte 17 seiner 20 Punkte in der Fremde: Babelsberg auswärts eine Macht

Chemnitz - Der SV Babelsberg 03, der am Freitagabend (19 Uhr) beim CFC gastiert, rangiert im hinteren Tabellendrittel - das war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten.

Der ehemalige Top-Torjäger Daniel Frahn (38) kehrt am Freitag als einer der beiden Babelsberger Cheftrainer nach Chemnitz zurück. © picture point/Sven Sonntag

Trainer Ronny Ermel (41) wurde zwei Tage vor dem Jahreswechsel beurlaubt. Seine beiden Assistenten rückten in die erste Reihe. Sie bilden bis Saisonende das neue Trainer-Duo.

Einer der beiden ist in Chemnitz bestens bekannt. Und er war gerade erst da: Daniel Frahn (38).

Der ehemalige Top-Torjäger der Himmelblauen wurde von den CFC-Fans neben Drittliga-Rekordtorjäger Anton Fink (38) in den Zwei-Mann-Sturm der Legenden-Elf gewählt.

"Eine Riesenehre, Teil dieser Truppe zu sein. Ich bin sehr stolz und weiß das zu schätzen, da es eine Wahl der Fans war", sagte Frahn vor knapp zwei Wochen am Rande des Jubiläums-Heimspiels gegen Spitzenreiter Lok Leipzig (3:0).