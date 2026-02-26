Top-Vorlagengeber verpasst CFC-Heimspiel gegen Babelsberg: Stockinger liegt mit Grippe flach
Chemnitz - Zwei Siege, kein Gegentor - in der Regionalliga-Tabelle 2026 grüßt der CFC von Platz eins. "Diese Serie wollen wir am Freitagabend ausbauen", betont Trainer Benjamin Duda (37).
Um 19 Uhr gastiert der SV Babelsberg 03 im Stadion an der Gellertstraße. Ein wichtiger Mann wird im Team der Gastgeber fehlen: Tobias Stockinger (25). "Er liegt mit einer schweren Grippe flach", bedauert Duda.
Der Coach weiß: Stockingers Ausfall wiegt schwer. "Ihn können wir nicht kopieren, nicht eins zu eins ersetzen. Er ist einer der besten Fußballer in unserer Mannschaft", betont Duda.
Stockinger verpasste in dieser Saison erst ein Spiel. In 15 Partien stand der 25-Jährige, der im vergangenen Jahr vom BFC Dynamo kam, in der Startelf. "Stocki" ist der Top-Vorlagengeber der Himmelblauen.
Wer wird Stockingers Position gegen Babelsberg übernehmen?
Wer gegen Babelsberg seine Position übernehmen wird, ließ Duda am Mittwoch offen: "Da werde ich noch ein, zwei Nächte drüber schlafen. Wir werden im Zentrum auf jeden Fall einen Zocker brauchen, einen spielerischen Typen, einen Kicker mit Ideenreichtum, mit der Qualität, letzte und vorletzte Pässe zu spielen. Ähnlich wie Stockinger."
Mit Johannes Pistol (24) und Niclas Erlbeck (33), die noch länger fehlen werden, beklagen die Chemnitzer weitere Ausfälle. Aus dem Lazarett zurückgemeldet haben sich Anton Rücker (25) und Aaron Mensah (18). "Beide Spieler sind Optionen für unseren Kader gegen Babelsberg", so Duda.
Er muss eine weitere knifflige Personal-Aufgabe lösen: In der Innenverteidigung fehlte beim 3:0 gegen Lok Leipzig der gesperrte Felix Müller (33). Vertreter Julius Bochmann (20) lieferte eine starke Partie ab. Auch hier hat sich Duda noch nicht festgelegt.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag