Top-Vorlagengeber verpasst CFC-Heimspiel gegen Babelsberg: Stockinger liegt mit Grippe flach

Chemnitz - Zwei Siege, kein Gegentor - in der Regionalliga-Tabelle 2026 grüßt der CFC von Platz eins. "Diese Serie wollen wir am Freitagabend ausbauen", betont Trainer Benjamin Duda (37).

Steht Innenverteidiger Julius Bochmann (20) am Freitag erneut in der Startelf? Noch hat sich Trainer Benjamin Duda (37) nicht entschieden. © picture point/Sven Sonntag

Um 19 Uhr gastiert der SV Babelsberg 03 im Stadion an der Gellertstraße. Ein wichtiger Mann wird im Team der Gastgeber fehlen: Tobias Stockinger (25). "Er liegt mit einer schweren Grippe flach", bedauert Duda.

Der Coach weiß: Stockingers Ausfall wiegt schwer. "Ihn können wir nicht kopieren, nicht eins zu eins ersetzen. Er ist einer der besten Fußballer in unserer Mannschaft", betont Duda.

Stockinger verpasste in dieser Saison erst ein Spiel. In 15 Partien stand der 25-Jährige, der im vergangenen Jahr vom BFC Dynamo kam, in der Startelf. "Stocki" ist der Top-Vorlagengeber der Himmelblauen.