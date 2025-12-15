Mathias Hänel feiert Comeback beim CFC: Ex-Präsident sitzt jetzt im Aufsichtsrat
Chemnitz - Der ehemalige Präsident des Chemnitzer FC meldet sich zurück! Prof. Dr. Mathias Hänel (61) rückt bei den Himmelblauen in den Aufsichtsrat auf. Die direkte Wahl hatte der 61 Jahre alte Chefarzt auf der Mitgliederversammlung Ende April dieses Jahres verpasst. Ab 28. Dezember komplettiert Hänel das siebenköpfige Kontrollgremium.
Er ersetzt Aufsichtsratsmitglied Thomas Georgi. Der 70-Jährige legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zum 27. Dezember 2025 nieder. Über seine persönliche Entscheidung informierte Georgi in der jüngsten Aufsichtsratssitzung seine Gremienkollegen sowie die Vereinsverantwortlichen.
Georgi ist seit 2005 Vereinsmitglied und gehört seit 2020 zum Kreis der Gesellschafter. Am 29. April 2025 wurde er durch die Mitglieder des CFC e. V. erstmals in den Aufsichtsrat gewählt.
"Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Thomas Georgi für sein ehrenamtliches Engagement und seine wertvolle Mitarbeit in unserem Gremium. Wir respektieren seine persönliche Entscheidung, denn die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Umso mehr freut es uns, dass er uns auch über seine Zeit als Aufsichtsrat hinaus als Gesellschafter und Fan verbunden bleibt", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Norman Löster.
Gemäß § 15 Absatz 2 der Vereinssatzung wird Hänel als erster Nachrücke-Kandidat zum 28. Dezember in den Aufsichtsrat aufgenommen. Hänel erhielt bei der Wahl am 29. April 2025 insgesamt 165 Stimmen und belegte den achten Platz. Durch das Ausscheiden von Georgi greift diese Nachfolgeregelung satzungsgemäß.
Aufsichtsratsvorsitzender: "Wir wünschen Prof. Dr. Mathias Hänel für seine Amtszeit ein gutes Händchen"
Löster: "Wir begrüßen Prof. Dr. Mathias Hänel noch vor dem Jahreswechsel als neues Mitglied in unserem Gremium und wünschen ihm für seine Amtszeit im Aufsichtsrat ein gutes Händchen, damit wir den CFC gemeinsam kontinuierlich weiterentwickeln können."
Die erste Sitzung des siebenköpfigen Aufsichtsrates in neuer Konstellation findet am 3. Februar 2026 statt.
Hänel ist beim CFC und in der gesamten Region durch seine langjährige Tätigkeit bis 2017 als Vorstandsvorsitzender der Himmelblauen bestens bekannt. Zudem bringt der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Chemnitz ein weit über die Stadtgrenzen hinaus anerkanntes berufliches Renommee mit.
Ab 28. Dezember gehören folgende sieben Mitglieder dem CFC-Aufsichtsrat an: Norman Löster (Vorsitzender), Jürgen Thomas, Tino Kermer, Matthias Amlung, Dr. Steffen Börner, Thomas Brückner und Prof. Dr. Mathias Hänel. Das Mandat aller im April 2025 gewählten Aufsichtsräte läuft bis 2029.
Titelfoto: Norbert Neumann