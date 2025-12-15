Mathias Hänel feiert Comeback beim CFC: Ex-Präsident sitzt jetzt im Aufsichtsrat

Chemnitz - Der ehemalige Präsident des Chemnitzer FC meldet sich zurück! Prof. Dr. Mathias Hänel (61) rückt bei den Himmelblauen in den Aufsichtsrat auf. Die direkte Wahl hatte der 61 Jahre alte Chefarzt auf der Mitgliederversammlung Ende April dieses Jahres verpasst. Ab 28. Dezember komplettiert Hänel das siebenköpfige Kontrollgremium.

Prof. Dr. Mathias Hänel (61) rückt in den CFC-Aufsichtsrat auf. © Norbert Neumann

Er ersetzt Aufsichtsratsmitglied Thomas Georgi. Der 70-Jährige legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zum 27. Dezember 2025 nieder. Über seine persönliche Entscheidung informierte Georgi in der jüngsten Aufsichtsratssitzung seine Gremienkollegen sowie die Vereinsverantwortlichen.

Georgi ist seit 2005 Vereinsmitglied und gehört seit 2020 zum Kreis der Gesellschafter. Am 29. April 2025 wurde er durch die Mitglieder des CFC e. V. erstmals in den Aufsichtsrat gewählt.

"Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Thomas Georgi für sein ehrenamtliches Engagement und seine wertvolle Mitarbeit in unserem Gremium. Wir respektieren seine persönliche Entscheidung, denn die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Umso mehr freut es uns, dass er uns auch über seine Zeit als Aufsichtsrat hinaus als Gesellschafter und Fan verbunden bleibt", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Norman Löster.

Gemäß § 15 Absatz 2 der Vereinssatzung wird Hänel als erster Nachrücke-Kandidat zum 28. Dezember in den Aufsichtsrat aufgenommen. Hänel erhielt bei der Wahl am 29. April 2025 insgesamt 165 Stimmen und belegte den achten Platz. Durch das Ausscheiden von Georgi greift diese Nachfolgeregelung satzungsgemäß.