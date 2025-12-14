Pfeifkonzert und klare Worte in der Kabine rütteln CFC-Spieler wach
Chemnitz - Beide Vereine hatten am Samstagabend zur Weihnachtsfeier eingeladen. Die Geschenke verteilten der Chemnitzer FC und der FSV 63 Luckenwalde schon am Nachmittag. Nach einem wilden Spektakel trennten sich beide Teams im letzten Regionalliga-Spiel des Jahres 3:3.
"Ein vogelwildes Spiel. Im Fußball sagt man oft: mit offenem Visier. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die ohne Helm Motorrad gefahren sind. Das war ein Spiel ohne taktische Qualität. Das kann gut und gerne auch 8:8 ausgehen", meinte Gästecoach Michael Braune.
Seine Jungs gingen mit einer 3:0-Führung in die Kabine. Fabio Schneider (Handelfmeter/12., Distanzschuss/39.) und Andreas Pollasch (45.+1) bestraften die desolate Abwehrarbeit der Himmelblauen. Die wurden mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Pause verabschiedet.
Nach dem Seitenwechsel stellte die Südtribüne ihren Support ein. Am Ende konnten die Fans zumindest einen Punkt feiern.
Die Aufholjagd startete Dejan Bozic (32) mit seinem achten Saisontor in der 62. Minute.
CFC-Trainingsauftakt am 5. Januar
Tom Baumgart stellte in der 87. Minute den Anschluss her. In der Nachspielzeit sorgte der zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselte Tobias Müller für den umjubelten 3:3-Ausgleich.
"Es gab klare und harte Worte in der Kabine. Ich glaube, die haben ganz gut gefruchtet", verriet Bozic nach dem Abpfiff. Gefruchtet hatte auch der Dreifachwechsel von Trainer Benjamin Duda (37). Er brachte neben Innenverteidiger Julius Bochmann Tobias Müller und Tobias Stockinger. Beide waren an nahezu jeder torgefährlichen Aktion beteiligt.
"Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir unsere Fans mit einem Sieg in die Weihnachtspause schicken. So bleiben gemischte Gefühle", gestand Müller.
Die Chemnitzer gehen mit 25 Punkten aus 19 Spielen auf Platz zehn in die Rest-Rückrunde. Die startet am ersten Februar-Wochenende mit dem Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig. Den Trainingsauftakt vollzieht der CFC am 5. Januar 2026, um 14 Uhr.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag