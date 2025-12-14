Pfeifkonzert und klare Worte in der Kabine rütteln CFC-Spieler wach

Chemnitz - Beide Vereine hatten am Samstagabend zur Weihnachtsfeier eingeladen. Die Geschenke verteilten der Chemnitzer FC und der FSV 63 Luckenwalde schon am Nachmittag. Nach einem wilden Spektakel trennten sich beide Teams im letzten Regionalliga-Spiel des Jahres 3:3 .

CFC-Trainer Benjamin Duda (37). © picture point/Sven Sonntag

"Ein vogelwildes Spiel. Im Fußball sagt man oft: mit offenem Visier. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die ohne Helm Motorrad gefahren sind. Das war ein Spiel ohne taktische Qualität. Das kann gut und gerne auch 8:8 ausgehen", meinte Gästecoach Michael Braune.

Seine Jungs gingen mit einer 3:0-Führung in die Kabine. Fabio Schneider (Handelfmeter/12., Distanzschuss/39.) und Andreas Pollasch (45.+1) bestraften die desolate Abwehrarbeit der Himmelblauen. Die wurden mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Pause verabschiedet.

Nach dem Seitenwechsel stellte die Südtribüne ihren Support ein. Am Ende konnten die Fans zumindest einen Punkt feiern.

Die Aufholjagd startete Dejan Bozic (32) mit seinem achten Saisontor in der 62. Minute.