CFC-Kapitän Müller zum Pfeifkonzert aus der Fankurve: "Das war schon harter Tobak!"

Chemnitz - CFC-Trainer Benjamin Duda (37) wusste nach dem wilden 3:3 gegen Luckenwalde , wem er den Punktgewinn nach 0:3-Pausenrückstand zu verdanken hatte: "Unser Kapitän Tobias Müller hat einen großen Unterschied gemacht." Müller kam zur Pause rein. Er bereitete das 1:3 durch Dejan Bozic vor. Den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielte der gebürtige Oberlausitzer selbst. TAG24 sprach nach dem Abpfiff mit Müller, der seit Sommer 2018 für den Chemnitzer FC spielt.

Tobias Müller (32) kam gegen Luckenwalde beim 0:3 nach der Pause ins Spiel. Nach den 90 Minuten hieß es 3:3. © Picture Point/Roger Petzsche

TAG24: Wie ist die Stimmungslage nach dem letzten Spiel 2025?

Tobias Müller: Ein Pfeifkonzert und 0:3 nach 45 Minuten - ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals hier in Chemnitz erlebt habe. Das war schon harter Tobak. Wichtig war, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt haben.

Wenn ich das Spiel in Summe betrachte, bin ich natürlich unzufrieden. Zu Hause nur ein Zähler gegen Luckenwalde - das ist enttäuschend. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumzureden.

TAG24: Wie laut war es nach dem desolaten Auftritt in der ersten Halbzeit in der Kabine?

Müller: Ich war nicht drin. Ich habe mich aufgewärmt. Ich kann den Jungs trotzdem nichts absprechen. Ich bin jeden Tag beim Training und weiß, wie sie paddeln, machen und tun. Da ist keiner, der sich hängen lässt. Wir haben im bisherigen Saisonverlauf zu viele Gegentore bekommen. Daran müssen wir in der Winterpause arbeiten.

Wir müssen wieder Stabilität reinkriegen. Die Mannschaften auf den vorderen Plätzen machen das besser. Sie sind stabiler und kassieren weniger Tore.