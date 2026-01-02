CFC-Geschäftsführer mit ehrgeizigen Zielen: "Mittelmaß nicht unser Anspruch!"

CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand (54) und Tommy Haeder (33) haben sich zum Start ins neue Jahr mit ehrlichen Worten an die Fangemeinde und Sponsoren gewandt.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Das neue Geschäftsführer-Duo der CFC Fußball GmbH, Uwe Hildebrand (54) und Tommy Haeder (33), hat sich zum Start ins neue Jahr mit ehrlichen Worten an die Fangemeinde und Sponsoren gewandt.

Uwe Hildebrand (54). © Picture Point/Gabor Krieg "Wir müssen selbstkritisch feststellen, dass wir im Jahr 2025 nicht die Schritte nach vorn gemacht haben, die wir uns mit Blick auf die Jubiläumssaison vorgenommen hatten", erklärten beide auf der Homepage der Himmelblauen. Weiter heißt es: "Tabellarisch bewegen wir uns aktuell im Niemandsland der Regionalliga Nordost - eine Situation, die niemanden zufriedenstellt." Trotz der großen Konkurrenz hätte man sich im sportlichen Bereich ein schnelleres Vorankommen gewünscht: "Die Realität zeigt jedoch, dass weitere Aufgaben vor uns liegen." Welche Aufgaben das sind, fasst TAG24 zusammen.

Kaderplanung, Mitgliederzahl, Nachwuchsförderung

Tommy Haeder (33). © picture point/Sven Sonntag Kaderplanung Sportdirektor Chris Löwe (36) und Cheftrainer Benjamin Duda (37) sollen vom Trainingsstart am 5. Januar an sehr genau hinschauen, auf wen sie perspektivisch bauen können und welche Mittel noch ergriffen werden können, um aus dem jetzigen Kader noch mehr herauszuholen. "Graues Mittelmaß - auf und neben dem Platz - ist nicht der Anspruch des von uns allen mit dem Neustart 2023 eingeschlagenen Weges. Unser Ziel ist es, den CFC Schritt für Schritt auch sportlich wieder ambitionierter zu positionieren", betonen Hildebrand und Haeder. Mitgliederzahl Die soll deutlich erhöht werden. "Ein zentrales Fundament für die Zukunft des Vereins werden die Mitglieder sein. In einer Stadt mit rund 250.000 Einwohnern sind aktuell etwa 2400 Mitglieder für einen traditionsreichen Fußballverein mit sechs Jahrzehnten Geschichte deutlich zu wenig." Nachwuchsförderung Im Nachwuchsleistungszentrum bleibt der Anspruch der Vereinsgremien, "auf hohem sportlichem und organisatorischem Niveau zu arbeiten. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass in den kommenden Jahren wieder verlässlich mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die Regionalliga schaffen und den CFC-Profikader nachhaltig verstärken." Jubiläumstrikot Im ersten Heimspiel des Jubiläumsjahres gegen Lok Leipzig (15. Februar) wird die Mannschaft in einem individuell angefertigten Sondertrikot auflaufen. Präsentation und Verkaufsstart der Jubiläumsedition erfolgen im Rahmen des Klinikum-Cups am 24. Januar in der Hartmann-Halle.