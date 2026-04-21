21.04.2026 09:47 CFC-Kapitän Baumgart mit Brummschädel: Kann er im Pokal-Halbfinale gegen die Veilchen auflaufen?

CFC-Kapitän Tom Baumgart (28) kann am Mittwoch im Halbfinale gegen Aue auflaufen.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Der Zusammenprall mit Zehlendorfs Torwart Alexios Dedidis (24) sah übel aus. Doch CFC-Kapitän Tom Baumgart (28) gab bereits am Tag nach dem 2:1-Sieg Entwarnung: "Mein Kopf hat ganz schön gebrummt. Aber es ist nichts Schlimmeres passiert. Ich hatte Glück im Unglück."

Spielte öfters für Aue als für Chemnitz: 80-mal trug Tom Baumgart (28) das Veilchen-Trikot. © imago/Jan Hübner Grünes Licht für den Pokal-Kracher gegen den FC Erzgebirge Aue! Zweimal standen sich die Erzrivalen in den vergangenen drei Jahren im Landespokal-Viertelfinale gegenüber. 2023 fegten die Chemnitzer den Drittligisten mit 3:0 aus dem Stadion. Vor einem Jahr gab es für den Regionalligisten eine bittere 0:2-Heimpleite. Baumgart, seit Sommer 2024 zurück bei den Himmelblauen, erlebte beide Duelle mit. Zweimal stand er im Verlierer-Team. Das soll sich am Mittwoch (Anstoß 20.30 Uhr) ändern. Der Routinier vergleicht die Veilchen mit einem angeschlagenen Boxer: "Dass sie die Klasse noch halten, ist relativ unwahrscheinlich. Doch das spielt an so einem Abend, vor so einer Kulisse keine Rolle. Die Auer werden nicht mit hängenden Schultern hier einlaufen. Sie wollen wie wir ins Endspiel. Da schenkt keiner etwas her."

Tom Baumgart: "Wir dürfen nicht verkopfen, sondern müssen einfach rausgehen und Fußball spielen"

Will am Mittwochabend auf der richtigen Seite jubeln: Tom Baumgart. © picture point/Sven Sonntag Die Chemnitzer mühten sich am Freitagabend in Berlin zum Sieg. Baumgart: "Der war sehr wichtig für die Stimmungslage. Wir hatten viele gute Aktionen, haben nach dem Rückstand mit dem Ausgleich eine schnelle Antwort gegeben. Wir gehen mit viel Schwung und einem guten Gefühl ins Halbfinale." Die Chemnitzer fiebern dem Saison-Highlight seit Tagen entgegen. "Das wird ein besonderer Abend. Das sind die Spiele, von denen jeder als Kind geträumt hat. Wir spielen in einem ausverkauften Stadion – das ist für einen Regionalligisten keine Selbstverständlichkeit und ein großes Privileg", betont Baumgart. Vor einem Jahr wurde die Partie nach dem Doppelschlag der Auer schon in der ersten Halbzeit entschieden. Welche Lehren gilt es, daraus zu ziehen? Baumgart: "Wir dürfen nicht verkopfen, sondern müssen einfach rausgehen und Fußball spielen. Dass wir große Teams schlagen können, haben wir in dieser Saison mehrmals gezeigt."