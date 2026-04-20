Pokal-Derby CFC gegen Aue: Mehrere hundert Polizisten vor Ort, Straßensperrungen

Chemnitz - Am Mittwochabend steigt das Sachsenpokal-Halbfinale in Chemnitz zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Erzgebirge Aue. Die Bundespolizei wird das Duell mit einem großen Aufgebot absichern.

Die Bundespolizei sichert am Mittwoch das Spiel zwischen dem CFC und dem FC Erzgebirge Aue ab. (Symbolfoto) © Jacob Schröter/dpa

"Wie schon bei zurückliegenden Aufeinandertreffen beider Vereine werden auch diesmal allen voran Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei involviert sein", teilte die Polizei am Montag mit.

Es werden mehrere hundert Polizisten im Einsatz sein, um Ordnung und Sicherheit im Bereich des "eins-Stadions an der Gellertstraße" und auch im Chemnitzer Stadtgebiet zu gewährleisten.

Aufgrund der vielen zu erwartenden Zuschauer müsst Ihr insbesondere um das Stadion ab Mittwochnachmittag bis zum späten Abend mit zeitweisen Straßensperrungen rechnen.

Das Bezirksderby kann bei Verlängerung und Elfmeterschießen bis nach 23 Uhr gehen.