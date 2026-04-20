Pokal-Derby CFC gegen Aue: Mehrere hundert Polizisten vor Ort, Straßensperrungen

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Am Mittwoch steigt das Sachsenpokal-Halbfinale in Chemnitz zwischen dem CFC und dem FC Erzgebirge Aue. Die Bundespolizei wird das Duell absichern.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Mittwochabend steigt das Sachsenpokal-Halbfinale in Chemnitz zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Erzgebirge Aue. Die Bundespolizei wird das Duell mit einem großen Aufgebot absichern.

Die Bundespolizei sichert am Mittwoch das Spiel zwischen dem CFC und dem FC Erzgebirge Aue ab. (Symbolfoto)
Die Bundespolizei sichert am Mittwoch das Spiel zwischen dem CFC und dem FC Erzgebirge Aue ab. (Symbolfoto)  © Jacob Schröter/dpa

"Wie schon bei zurückliegenden Aufeinandertreffen beider Vereine werden auch diesmal allen voran Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei involviert sein", teilte die Polizei am Montag mit.

Es werden mehrere hundert Polizisten im Einsatz sein, um Ordnung und Sicherheit im Bereich des "eins-Stadions an der Gellertstraße" und auch im Chemnitzer Stadtgebiet zu gewährleisten.

Aufgrund der vielen zu erwartenden Zuschauer müsst Ihr insbesondere um das Stadion ab Mittwochnachmittag bis zum späten Abend mit zeitweisen Straßensperrungen rechnen.

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Das Bezirksderby kann bei Verlängerung und Elfmeterschießen bis nach 23 Uhr gehen.

Für die Auer Fans steht der gesamte nördliche Parkplatz an der Chemnitzer Messe ab 15 Uhr zur Verfügung.
Für die Auer Fans steht der gesamte nördliche Parkplatz an der Chemnitzer Messe ab 15 Uhr zur Verfügung.  © Kristin Schmidt

Parkplätze an der Chemnitzer Messe, Shuttle-Service zum Stadion und zurück

An der Messe Chemnitz stehen ab Mittwochnachmittag Parkplätze zur Verfügung. Von dort aus fahren auch Shuttlebusse zum Stadion und abends wieder zurück.
An der Messe Chemnitz stehen ab Mittwochnachmittag Parkplätze zur Verfügung. Von dort aus fahren auch Shuttlebusse zum Stadion und abends wieder zurück.  © Kristin Schmidt

"Wichtig zu wissen ist vor allem für die Anhängerschaft des FC Erzgebirge Aue, dass rund um die Spielstätte keine Parkplätze zur Verfügung stehen", so die Polizei weiter. Deshalb steht am Mittwoch ab 15 Uhr der komplette nördliche Parkplatz an der Chemnitzer Messe zur Verfügung.

Ab 18 Uhr bringen dann von dort aus Shuttlebusse der CVAG - die Haltestelle befindet sich in der Wandererstraße - die Fans kostenfrei zum Stadion und nach Spielende auch wieder zurück zum Messe-Parkplatz. Die Busse werden für einen reibungslosen Ablauf von der Polizei begleitet.

Auf die Tickets für das Kracherspiel gab es einen wahren Run. Das Gästekontingent von 2138 Tickets war am vergangenen Dienstag binnen 42 Minuten (!) vergriffen.

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Der MDR wird die Partie (Anstoß: 20.30 Uhr) nicht im TV zeigen, sondern nur via Livestream übertragen. Grund dafür ist, dass am kommenden Mittwoch um 20.45 Uhr planmäßig der politische Talk des MDR "Fakt ist!" läuft.

Titelfoto: Jacob Schröter/dpa

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