Pokal-Derby CFC gegen Aue: Mehrere hundert Polizisten vor Ort, Straßensperrungen
Chemnitz - Am Mittwochabend steigt das Sachsenpokal-Halbfinale in Chemnitz zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Erzgebirge Aue. Die Bundespolizei wird das Duell mit einem großen Aufgebot absichern.
"Wie schon bei zurückliegenden Aufeinandertreffen beider Vereine werden auch diesmal allen voran Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei involviert sein", teilte die Polizei am Montag mit.
Es werden mehrere hundert Polizisten im Einsatz sein, um Ordnung und Sicherheit im Bereich des "eins-Stadions an der Gellertstraße" und auch im Chemnitzer Stadtgebiet zu gewährleisten.
Aufgrund der vielen zu erwartenden Zuschauer müsst Ihr insbesondere um das Stadion ab Mittwochnachmittag bis zum späten Abend mit zeitweisen Straßensperrungen rechnen.
Das Bezirksderby kann bei Verlängerung und Elfmeterschießen bis nach 23 Uhr gehen.
Parkplätze an der Chemnitzer Messe, Shuttle-Service zum Stadion und zurück
"Wichtig zu wissen ist vor allem für die Anhängerschaft des FC Erzgebirge Aue, dass rund um die Spielstätte keine Parkplätze zur Verfügung stehen", so die Polizei weiter. Deshalb steht am Mittwoch ab 15 Uhr der komplette nördliche Parkplatz an der Chemnitzer Messe zur Verfügung.
Ab 18 Uhr bringen dann von dort aus Shuttlebusse der CVAG - die Haltestelle befindet sich in der Wandererstraße - die Fans kostenfrei zum Stadion und nach Spielende auch wieder zurück zum Messe-Parkplatz. Die Busse werden für einen reibungslosen Ablauf von der Polizei begleitet.
Auf die Tickets für das Kracherspiel gab es einen wahren Run. Das Gästekontingent von 2138 Tickets war am vergangenen Dienstag binnen 42 Minuten (!) vergriffen.
Der MDR wird die Partie (Anstoß: 20.30 Uhr) nicht im TV zeigen, sondern nur via Livestream übertragen. Grund dafür ist, dass am kommenden Mittwoch um 20.45 Uhr planmäßig der politische Talk des MDR "Fakt ist!" läuft.
Titelfoto: Jacob Schröter/dpa