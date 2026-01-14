CFC kassiert drei Gegentore! Duda: "In diese Wunde müssen wir rein"

Chemnitz/Belek - Das erste Spiel im neuen Jahr erinnerte stark an das alte: Offensiv erfolgreich, defensiv extrem anfällig präsentierte sich der Chemnitzer FC am Dienstagabend (Ortszeit) im Duell mit Fortuna Köln. Die Partie im türkischen Belek endete 3:3 (2:1).

CFC-Angreifer Domenico Alberico (26) bereitete mit seinem Solo die frühe Führung vor. © Marcus Hengst

"Die erste Halbzeit hatten wir den Spitzenreiter der Regionalliga West über weite Strecken unter Kontrolle", meinte Johannes Pistol (24). Der Abwehrmann erzielte aus Nahdistanz die frühe Führung.

Teamkollege Anton Rücker (24) schloss sich Pistols Einschätzung an: "Die ersten 45 Minuten haben die Jungs sehr gut gespielt. Das muss man wirklich sagen."

Pistols abgefälschter Schuss, den Jonas Marx über die Linie bugsierte, brachte nach rund einer halben Stunde das 2:0.

Noch vor dem Seitenwechsel brachte ein Ballverlust beim Vorwärtsgang der Chemnitzer die Kölner heran. Der Bundesliga-erfahrene Torjäger Hamadi Al Ghaddioui traf aus elf Metern. Das war der erste Torschuss der Fortuna. Pistol: "Da waren wir hinten drin ungeordnet und machen das Spiel wieder auf."