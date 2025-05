CFC-Keeper Adamczyk: "Chemnitz war das Beste, was mir passieren konnte!"

Adamczyk: "Das habe ich selten erlebt. Vielleicht gab es in der Jugend mal eine vergleichbare Spielzeit, aber nicht in dem Maße. Doch das ist ein Verdienst der gesamten Defensive. Wir standen schon in den Vorbereitungsspielen sehr gut. Auch in der Liga war es danach schwer, ein Tor gegen uns zu erzielen."

Adamczyk: "Dass ein Torhüter diese Auszeichnung erhält, ist eher selten. Ich freue mich, dass unsere Fans meine Leistungen honoriert haben. Ich nehme das als Ansporn und will meine Leistungen in der neuen Saison bestätigen."

Starker Rückhalt: Daniel Adamczyk fischt gegen Erfurt den Ball aus der Luft. © imago/Fotostand

TAG24: Sie kamen 2024 vom VfL Osnabrück. Haben Sie erwartet, dass Sie so stark einschlagen werden?

Adamczyk: "Mental war ich schon immer stark. Ich habe beim VfL zuletzt nur nicht mehr die Chance bekommen, mich zu zeigen. Anfangs ist es dort gut gelaufen, dann hat man mich rausgenommen. Am Ende war überhaupt kein Vertrauen mehr da. Ich wollte unbedingt weg. Chemnitz war das Beste, was mir passieren konnte. Hier bekam ich vom ersten Tag an das Vertrauen geschenkt. Es ist perfekt gelaufen."

TAG24: Am 18. Juni geht’s mit einer neu formierten Mannschaft weiter. Wo werden Sie sich erholen?

Adamczyk: "Die ersten Tage habe ich in meiner Heimatstadt Köln verbracht. Danach bin ich für 14 Tage nach Danzig gefahren. Unsere familiären Wurzeln liegen in Polen. Früher war ich immer dort an der Ostsee im Urlaub. In diesem Sommer klappt das erstmals wieder."