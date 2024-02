CFC-Kicker Erlbeck fordert vor Lok-Duell: "Wir müssen zielstrebiger werden!"

Unnütze wie unglückliche Ballberührung. Niclas Erlbeck (31) drückte die Kugel zum vermeintlichen 2:1 für Chemnitz über die Linie. Das Tor zählte nicht, er stand im Abseits. Die Kugel wäre auch ohne sein Zutun ins Tor gekommen. Ärgerlich! © picture point/Sven Sonntag

Es war die kurioseste Szene der Partie: In der 60. Minute schlug Leon Damer (24) einen Freistoß in den Fünfmeterraum. Torhüter Benjamin Bellot (33) klärte halbherzig. Der Ball sprang von Leon Ampadus Knie Richtung verwaistes Tor. Erlbeck wollte sichergehen, schlug den Ball über die Linie. Abseits. Das Tor zählte nicht.

Die Chemnitzer verpassten an einem chancenarmen Tag den Heimsieg. "Nüchtern betrachtet ging das Unentschieden in Ordnung. Wir haben bis zum Schluss alles versucht. Doch nach 60, 70 Minuten ist uns etwas die Kraft ausgegangen. Dadurch ging die Fehlerquote nach oben", analysierte Erlbeck: "Das soll keine Ausrede sein. Aber bei uns waren in den vergangenen Tagen fünf, sechs Spieler krank. Und es gibt immer noch Kranke."

So blieb der Schlussspurt der Himmelblauen, den sie bei ihren 2:0-Heimsiegen gegen Rostock II. und Eilenburg hingelegt hatten, aus.

Die letzte und beste Chance der zweiten Halbzeit hatten die Gäste in der Nachspielzeit nach einem Patzer von Torhüter David Wunsch (20), der gegen Chemie nicht den sicheren Eindruck machte.