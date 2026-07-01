01.07.2026 05:58 Nach zwei Wochen Vorbereitung: Hat CFC- Trainer Duda die erste Elf schon gefunden?

Der CFC ist in der Vorbereitung auf die neue Saison. Noch wird bei den Tests rotiert, aber Trainer Duda könnte schon eine neue Startelf haben.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Noch wird rotiert, werden die Einsatzminuten auf alle Spieler gleichmäßig verteilt. Wer in den Testspielen am Wochenende (6:1 in Colditz, 13:0 in Hainichen) etwas genauer zuschaute, könnte die neue Startformation von CFC-Trainer Benjamin Duda (38) bereits entdeckt haben. TAG24 macht den Check.

Die kommende Nummer eins beim CFC, David Richter (27, r.), trainiert schon fleißig mit Torwart-Trainer Patrik Brencic (32). © Harry Härtel Torhüter Hier gibt es keine zwei Meinungen. Die neue Nummer eins heißt David Richter (27). Er wurde als Nachfolger von Daniel Adamczyk (23, wechselt zum FV Illertissen) verpflichtet. Kostproben seines Könnens konnte Richter in den ersten vier Testspielen noch nicht zeigen. Gegen die unterklassige Gegnerschaft bekam er wenig zu tun. Abwehr Chemnitzer FC CFC beendet Vier-Tage-Camp in Österreich: "Die Mannschaft wächst zusammen" Auch hier herrscht bereits weitgehend Klarheit. In der Innenverteidigung stehen mit Jan Löhmannsröben (35) und Dennis Slamar (31) zwei erfahrene, neu verpflichtete Abwehrrecken. Kommen sie ohne Verletzungen durch die Vorbereitung, sind sie am ersten Spieltag (und danach) erste Wahl. Das trifft auch auf Rechtsverteidiger Roman Eppendorfer (23) zu. Links hat mit Ken Tchouangue (21) aktuell eine weitere Neuverpflichtung die Nase vorn. Sein ärgster Konkurrent, Martial Ekui (22), ist in der Reha und wird erst im Herbst zurückerwartet.

Im Mittelfeld gibt es einen Konkurrenzkampf