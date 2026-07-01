Nach zwei Wochen Vorbereitung: Hat CFC- Trainer Duda die erste Elf schon gefunden?

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Der CFC ist in der Vorbereitung auf die neue Saison. Noch wird bei den Tests rotiert, aber Trainer Duda könnte schon eine neue Startelf haben.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Noch wird rotiert, werden die Einsatzminuten auf alle Spieler gleichmäßig verteilt. Wer in den Testspielen am Wochenende (6:1 in Colditz, 13:0 in Hainichen) etwas genauer zuschaute, könnte die neue Startformation von CFC-Trainer Benjamin Duda (38) bereits entdeckt haben. TAG24 macht den Check.

Die kommende Nummer eins beim CFC, David Richter (27, r.), trainiert schon fleißig mit Torwart-Trainer Patrik Brencic (32).
Die kommende Nummer eins beim CFC, David Richter (27, r.), trainiert schon fleißig mit Torwart-Trainer Patrik Brencic (32).  © Harry Härtel

Torhüter

Hier gibt es keine zwei Meinungen. Die neue Nummer eins heißt David Richter (27). Er wurde als Nachfolger von Daniel Adamczyk (23, wechselt zum FV Illertissen) verpflichtet. Kostproben seines Könnens konnte Richter in den ersten vier Testspielen noch nicht zeigen. Gegen die unterklassige Gegnerschaft bekam er wenig zu tun.

Abwehr

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Auch hier herrscht bereits weitgehend Klarheit. In der Innenverteidigung stehen mit Jan Löhmannsröben (35) und Dennis Slamar (31) zwei erfahrene, neu verpflichtete Abwehrrecken. Kommen sie ohne Verletzungen durch die Vorbereitung, sind sie am ersten Spieltag (und danach) erste Wahl. Das trifft auch auf Rechtsverteidiger Roman Eppendorfer (23) zu. Links hat mit Ken Tchouangue (21) aktuell eine weitere Neuverpflichtung die Nase vorn.

Sein ärgster Konkurrent, Martial Ekui (22), ist in der Reha und wird erst im Herbst zurückerwartet.

Im Mittelfeld gibt es einen Konkurrenzkampf

Trainer Benjamin Duda (38, r.) und sein Co Niklas Hoheneder (39) haben ihre Stammelf bereits im Auge.
Trainer Benjamin Duda (38, r.) und sein Co Niklas Hoheneder (39) haben ihre Stammelf bereits im Auge.  © imago/HärtelPRESS

Mittelfeld

Hier tobt der größte Konkurrenzkampf. Als Sechser ist Andreas Geipl (34, kam vom Drittligisten Regensburg) mit all seiner Erfahrung gesetzt. Das gilt auch für Tom Baumgart (28) und Tobias Stockinger (26). Sie zählten bereits im Vorjahr zum Stammpersonal. Spielt Duda im 4-3-3, ist David Vogt (25) raus. Der Neuzugang aus Greifswald überzeugte in den Tests auf der Position des Achters und erzielte neun Tore.

Angriff

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An Ron Berlinski (31) führt im Sturmzentrum kein Weg vorbei. Der Nachfolger von Top-Torjäger Dejan Bozic (33) soll mit reichlich Flanken gefüttert werden. Erreicht er seine Form aus der Hinrunde, dürfte Maurizio Grimaldi (23) mit seiner Schnelligkeit erste Wahl sein. Als zweiter Außenstürmer bietet sich Domenico Alberico (27) an. Er war bereits in der vergangenen Saison Stammkraft, erzielte bei 30 Einsätzen fünf Tore.

Fazit

Die meisten Positionen sind vergeben. Sechs der zehn Neuverpflichtungen könnten zum Auftakt in Dudas Startelf stehen.

Titelfoto: imago/HärtelPRESS

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