CFC-Offensivmann Keller über Chemie-Heimspiel: "Immer ein ekliger Gegner!"

Gegen Eilenburg zog Stanley Keller (22, l.) ab und traf zum 2:0 für die Himmelblauen. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich denke, dass ich meine Einsatzchancen in den vergangenen Wochen nutzen konnte", erklärt der 22-Jährige, der sich das Gespräch mit dem Trainerteam im Wintercamp in Belek/Türkei zu Herzen genommen hat: "Sie haben mir gesagt, wo ich stehe, was gut läuft und was ich besser machen muss. Das war sehr produktiv und wegweisend."

Trainer Christian Tiffert (42) weiß, was Keller kann: "Stanley bringt sehr viel mit. Er hat ein gutes Tempo, eine hohe Dynamik. Er kann beidfüßig abschließen und ist flexibel einsetzbar."

62 Einsätze in der Regionalliga Nordost und sieben Tore kann Keller bereits vorweisen. In den kommenden Wochen sollen weitere Spiele und Treffer dazukommen.

"Sicher hat man die persönlichen Statistiken immer mit im Hinterkopf. In erster Linie will ich aber der Mannschaft helfen", sagt Keller.

Die Chemnitzer sind seit der Winterpause gut unterwegs. Das 1:4 gegen Aufstiegsanwärter Energie Cottbus soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben.