CFC präsentiert zur Generalprobe gegen Dynamo Dresden einen tierischen Neuzugang

Chemnitz - Dieser Neuzugang läuft ab sofort bei jedem Heimspiel des Chemnitzer FC mit ein, spielen wird er nicht: Erstmals präsentieren die Himmelblauen zur offiziellen Saisoneröffnung am Samstag gegen Drittligist Dynamo Dresden (Anstoß 14.30 Uhr) ihr neues Maskottchen - einen Löwen!

Für den CFC-Vorstand repräsentiert ein Löwe den Chemnitzer FC so gut wie kein anderes Tier. © Chemnitzer FC

"Anders als in der Vergangenheit, als ein Sponsor sein eigenes Maskottchen auf die Fischerwiese brachte, ist der Löwe kein zufällig gewähltes Symbol. Er repräsentiert das Wappen unserer Heimatstadt und unseres Herzensvereins - den Chemnitzer FC", erklärt Marketing-Leiter Nico Götze

Er ergänzt: "Über Jahrzehnte hinweg haben Choreografien auf der Südtribüne das Löwenmotiv lebendig gemacht und die Verbindung mit dem CFC verstärkt. Zahlreiche offizielle Fanartikel in unserer Vereinsgeschichte tragen den Löwen als zentrales Merkmal."

Der aufstrebende Regionalligist, der so schnell wie möglich zurück in die 3. Liga will, und der Löwe - das passt perfekt aus Sicht der Himmelblauen.

"Löwen sind Charakterköpfe und bekannt für ihre Entschlossenheit, Stimmgewalt, Unabhängigkeit sowie ihre wachsamen Beschützerqualitäten. Sie sind die Könige der Tierwelt und verkörpern außerdem Stärke, Loyalität und Gemeinschaftsliebe. Diese Eigenschaften machen den Löwen zu einem inspirierenden Symbol für viele Menschen", betont der Traditionsverein in seiner Pressemitteilung.