Spätes Bozic-Tor bewahrt CFC vor Heimniederlage gegen BFC Dynamo

Chemnitz - Auf den Kapitän war Verlass! Mit seinem fünften verwandelten Elfmeter hat Torjäger Dejan Bozic dem Chemnitzer FC am Freitagabend gegen den BFC Dynamo ein glückliches 1:1 (0:1) gerettet. Das siebente Saisontor von Bozic fiel in der 85. Minute.

Torschütze Willi Reincke (r.) jubelte mit seinen BFC-Jungs nach dem Führungstreffer. © Picture Point/Gabor Krieg

Trainer Benjamin Duda hatte personelle Veränderungen angekündigt. Drei Wechsel nahm er vor. Innenverteidiger Felix Müller, Rechtsverteidiger Johannes Pistol und Mittelstürmer Jonas Marx rückten in die Anfangself. Raus flogen Julius Bochmann, Artur Mergel und Domenico Alberico.

Große Wirkung zeigte diese Maßnahme nicht. Bis zur 27. Minute erspielten sich die Berliner drei Großchancen. Nach Flanke von Joey Breitfeld scheiterte Willi Reincke an Torwart Daniel Adamczyk (13.).

Vier Minuten später war Leander Fritzsche frei durch und jagte den Ball knapp übers Tor (17.). Auf das Konto von Fritzsche ging auch die nächste Torgelegenheit. Dieses Mal klärte der zurückgeeilte Torjäger Dejan Bozic in höchster Not (27.).

Mit dem Gewaltschuss aus gut 20 Metern, den BFC-Torwart Nicolas Ortegel entschärfte, setzte Pistol das erste Achtungszeichen. Da waren bereits 32 Minuten rum. Dann setzte sich Roman Eppendorfer an der Grundlinie durch. Seine Vorlage konnte Tobias Stockinger nicht verwerten (40.).

Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff war es passiert. Reincke traf aus Nahdistanz zur Gästeführung. Die Folge: Dudas Team wurde auf dem Weg in die Kabine von Pfiffen begleitet.