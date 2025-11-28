Spätes Bozic-Tor bewahrt CFC vor Heimniederlage gegen BFC Dynamo
Chemnitz - Auf den Kapitän war Verlass! Mit seinem fünften verwandelten Elfmeter hat Torjäger Dejan Bozic dem Chemnitzer FC am Freitagabend gegen den BFC Dynamo ein glückliches 1:1 (0:1) gerettet. Das siebente Saisontor von Bozic fiel in der 85. Minute.
Trainer Benjamin Duda hatte personelle Veränderungen angekündigt. Drei Wechsel nahm er vor. Innenverteidiger Felix Müller, Rechtsverteidiger Johannes Pistol und Mittelstürmer Jonas Marx rückten in die Anfangself. Raus flogen Julius Bochmann, Artur Mergel und Domenico Alberico.
Große Wirkung zeigte diese Maßnahme nicht. Bis zur 27. Minute erspielten sich die Berliner drei Großchancen. Nach Flanke von Joey Breitfeld scheiterte Willi Reincke an Torwart Daniel Adamczyk (13.).
Vier Minuten später war Leander Fritzsche frei durch und jagte den Ball knapp übers Tor (17.). Auf das Konto von Fritzsche ging auch die nächste Torgelegenheit. Dieses Mal klärte der zurückgeeilte Torjäger Dejan Bozic in höchster Not (27.).
Mit dem Gewaltschuss aus gut 20 Metern, den BFC-Torwart Nicolas Ortegel entschärfte, setzte Pistol das erste Achtungszeichen. Da waren bereits 32 Minuten rum. Dann setzte sich Roman Eppendorfer an der Grundlinie durch. Seine Vorlage konnte Tobias Stockinger nicht verwerten (40.).
Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff war es passiert. Reincke traf aus Nahdistanz zur Gästeführung. Die Folge: Dudas Team wurde auf dem Weg in die Kabine von Pfiffen begleitet.
"Wir wollen euch kämpfen sehen", skandierten die Fans auf der Südtribüne, als die Spieler zurückkehrten. Der Wille war da, torgefährlich wurden zunächst nur die Gäste.
In der 50 Minute hatte Fritzsche das 2:0 auf dem Fuß. Er setzte den Ball an den rechten Pfosten. Valdemar Sadrifar scheiterte am aufmerksamen Adamczyk (60.). Mit den Einwechslungen von Alberico und Leon Damer bekam die Duda-Elf kurzzeitig Aufwind.
Tom Baumgart köpfte nach Damers Eckball knapp vorbei (60.). Alberico fand in Schlussmann Ortegel seinen Meister (66.). Stockinger traf das Außennetz (82.). In der 84. Minute ging Maurizio Grimaldi im Strafraum zu Boden.
Referee Marvin Tennes zeigte sofort auf den Punkt. Bozic trat an und verwandelte sicher.
