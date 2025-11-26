So reagiert CFC-Trainer Duda auf die harsche Kritik an seiner Arbeit
Chemnitz - Nach der 0:4-Klatsche im Regionalliga-Derby beim FSV Zwickau kocht die himmelblaue Fan-Seele. Im Mittelpunkt der Kritik stehen nicht nur die Spieler, sondern auch der Cheftrainer des Chemnitzer FC, Benjamin Duda (37).
Der 37-Jährige, seit Anfang September des vergangenen Jahres im Amt, erlebt aktuell wohl seine schwierigste Phase als CFC-Coach. Wie geht er mit der harschen Kritik in den sozialen Medien oder im Fanforum um?
"Soziale Medien besitze ich keine. Das interessiert mich nicht, berührt mich auch nicht", erklärte Duda am Mittwoch auf TAG24-Nachfrage. Den Druckverhältnissen stelle er sich gern.
"Ich weiß, für welchen Verein ich arbeite, und dass der CFC allen hier eine Menge bedeutet. Das schätze ich und genieße ich auch irgendwo", ergänzte der Fußball-Lehrer: "Als Trainer musst du dich solchen Situationen stellen. Das treibt mich an, das motiviert mich. Das ist mein Job."
Er schätze die Gegebenheiten beim Chemnitzer FC realistisch ein. "Es kommt nicht von ungefähr, wenn unser Transfermarktwert den aktuellen Tabellenplatz widerspiegelt - nämlich Rang zehn. Wir sind nicht in der Lage, irgendwelchen Luftschlössern nachzujagen."
CFC-Coach Duda: "Jetzt geht es darum, mit der Mannschaft an den Problemen zu arbeiten"
Das 0:4 von Zwickau sei extrem bitter, die zweite Halbzeit bei den Schwänen eine herbe Enttäuschung. Als Trainer sehe er das aber nicht emotional oder gar jähzornig, sondern analytisch-inhaltlich: "Es geht jetzt darum, mit der Mannschaft an den Problemen zu arbeiten."
Nach der gründlichen Analyse der Derby-Klatsche läuft aktuell die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel. Am Freitagabend (19 Uhr) empfängt der CFC den Tabellen-14. BFC Dynamo. 2600 Tickets sind bereits verkauft.
"Wir haben in dieser Saison eine Heimstärke entwickelt. Ich sehe unsere Chancen sehr gut, mit dem Schuss Wut im Bauch, mit viel Kampf, Leidenschaft und Herz den angestrebten Heimsieg einzufahren", betonte Duda.
Mit dem Duell gegen den früheren DDR-Serienmeister beenden die Himmelblauen die Hinrunde. Eine Woche später starten sie beim Greifswalder FC in die Rückrunde. Das Heimspiel gegen Luckenwalde beschließt am 13. Dezember das Fußballjahr 2025.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (2)