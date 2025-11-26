So reagiert CFC-Trainer Duda auf die harsche Kritik an seiner Arbeit

Chemnitz - Nach der 0:4-Klatsche im Regionalliga-Derby beim FSV Zwickau kocht die himmelblaue Fan-Seele. Im Mittelpunkt der Kritik stehen nicht nur die Spieler, sondern auch der Cheftrainer des Chemnitzer FC , Benjamin Duda (37).

"Wir müssen an Problemen arbeiten", sagt CFC-Coach Benjamin Duda (37). © Picture Point/Gabor Krieg

Der 37-Jährige, seit Anfang September des vergangenen Jahres im Amt, erlebt aktuell wohl seine schwierigste Phase als CFC-Coach. Wie geht er mit der harschen Kritik in den sozialen Medien oder im Fanforum um?

"Soziale Medien besitze ich keine. Das interessiert mich nicht, berührt mich auch nicht", erklärte Duda am Mittwoch auf TAG24-Nachfrage. Den Druckverhältnissen stelle er sich gern.

"Ich weiß, für welchen Verein ich arbeite, und dass der CFC allen hier eine Menge bedeutet. Das schätze ich und genieße ich auch irgendwo", ergänzte der Fußball-Lehrer: "Als Trainer musst du dich solchen Situationen stellen. Das treibt mich an, das motiviert mich. Das ist mein Job."

Er schätze die Gegebenheiten beim Chemnitzer FC realistisch ein. "Es kommt nicht von ungefähr, wenn unser Transfermarktwert den aktuellen Tabellenplatz widerspiegelt - nämlich Rang zehn. Wir sind nicht in der Lage, irgendwelchen Luftschlössern nachzujagen."