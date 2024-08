CFC-Sportdirektor Chris Löwe über Neuzugang: "Wir hatten Malina schon länger im Visier!"

In Louis Malina (22, vorn, hier noch im Trikot des BFC Dynamo) setzt der CFC große Hoffnungen. © Imago/mix1

Der in Herzberg am Harz geborene Angreifer wechselte am Mittwoch vom BFC Dynamo zu den Sachsen. Am Freitagabend in Meuselwitz stand Malina erstmals für seinen neuen Verein auf dem Platz.



Die Chemnitzer hatten schon länger ein Auge auf Malina geworfen, wie Sportdirektor Chris Löwe im Club-TV verriet: "Ganz so kurzfristig war dieser Wechsel nicht. Nachdem wir wussten, dass uns Dejan für den Rest der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen wird, haben wir uns umgeschaut. Mit der Verletzung von Ephraim am vergangenen Spieltag hatten wir zusätzlichen Druck. Wir sind sehr froh, dass wir Louis zu uns holen konnten."

Für Germania Halberstadt und den BFC bestritt Malina in den vergangenen Jahren 84 Spiele in der Regionalliga Nordost, erzielte elf Tore. Ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Magdeburg.

"Meine Stärken sind meine Physis, meine Beidfüßigkeit, mein Kopfballspiel. Ich hoffe, damit kann ich dem Verein und der Mannschaft helfen", meinte Malina.