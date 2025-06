CFC-Sportdirektor Löwe legt sich fest: Er hat alle überrascht!

Chemnitz - Aus einem guten, homogenen Mannschaftsgefüge heben Trainer ungern einen Spieler als Gewinner der Saison heraus. CFC -Sportdirektor Chris Löwe (36) machte eine Ausnahme. Er verriet seine persönliche und sportliche Überraschung in der Saison 2024/25.

Anton Rücker (24) ist für CFC-Sportchef Chris Löwe der Gewinner der Saison. Auch wenn er oft unspektakulär unterwegs ist, war er für Chemnitz ein großer Gewinn. © Picture Point/Gabor Krieg

"Da gibt es sicher einige Kandidaten. Aber einer, der unsere Erwartungen definitiv übertroffen und der in der Öffentlichkeit komplett unter dem Radar läuft, ist Anton Rücker (24)", erklärte Löwe im himmelblauen ClubTV.

Rücker kam vor einem Jahr vom Ligakonkurrenten FC Eilenburg und bestritt in seinem ersten Jahr 27 Punktspiele für die Chemnitzer. Die meisten von Beginn an.

"Anton hat in der Hinrunde, in einer Phase, in der nicht viel lief, Verantwortung übernommen. Er ist ein sehr cleverer Kerl, der wichtig für die Mannschaft, wichtig für die Kabine ist", ergänzte Löwe.

Rücker sagt über sich selbst: "Ich bin nicht der Mann für die schillernden Momente. Das Wichtigste sind die drei Punkte. Ich denke, das sieht man auch an meiner Spielweise." Der gebürtige Eilenburger bestach im zentralen Mittelfeld als zuverlässiger Abräumer und Passgeber. Und das stets völlig unaufgeregt.