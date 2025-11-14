CFC-Sportdirektor Löwe warnt vor Reise in die Heimat: "Reichenbach hat Qualität"

Chemnitz - Auf CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) wartet am Sonntag eine Fahrt in die Heimat. Zum Besuchen der Verwandtschaft fährt der gebürtige Plauener nicht ins beschauliche Vogtland .

Reichenbach liegt genau zwischen Zwickau und Plauen. Die Fußballer des RFC sind derzeit Dritter in der Landesliga. © Ralph Kunz

Löwe tritt mit dem Regionalligisten im Landespokal beim Reichenbacher FC an. Und er will einen Sieg der Himmelblauen sehen. "Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Es darf und kann nur ein Ziel geben: Wir müssen weiterkommen", stellt der 36-Jährige klar.

Doch Löwe warnt: "Reichenbach steht aktuell auf Platz drei der Sachsenliga, nur einen Punkt hinter der 'U21' von Dynamo Dresden - das sagt alles über ihre Qualität."

Der 36-Jährige weiter: "Wir wissen, dass es gegen einen hochmotivierten Gegner nicht leicht wird, aber klar ist: Wir wollen ins Viertelfinale des Sachsenpokals einziehen. Das werden wir am Sonntag mit einer guten Leistung auch schaffen."

Knapp eine Woche später geht's für die Chemnitzer nach Zwickau.