CFC-Sportdirektor Löwes Wunsch fürs Fußballjahr 2026: "Konstanz in unsere Leistungen bringen!"

Chemnitz - "Uns fehlt die Konstanz." Mit diesen vier Worten bringt CFC -Sportdirektor Chris Löwe (36) die ersten 19 Spieltage auf den Punkt. Auf der Strecke ließen die Himmelblauen zu viele Punkte liegen. 25 Zähler, Platz zehn, Regionalliga-Mittelmaß sind das Ergebnis.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) hofft auf eine Steigerung der Mannschaft im neuen Jahr. © Picture Point/Gabor Krieg

Vor der Winterpause blieb das Team von Trainer Benjamin Duda (37) viermal in Folge sieglos. Auf das Derby-Debakel in Zwickau (0:4) folgten drei Unentschieden. "Wir haben durch das Zwickau-Spiel eine größere Delle davongetragen. Dieses 0:4 war auch für mich persönlich ein herber Dämpfer gewesen", gesteht Löwe.

Doch es war nicht alles schlecht. "Wir haben im vergangenen Sommer viele Dinge richtig gemacht. Da haben wir aus der letzten Saison gelernt", betont der 36-Jährige mit Blick auf die Neuverpflichtungen.

Spieler wie Martial Ekui (22), Maurizio Grimaldi (23), Tobias Stockinger (25), Johannes Pistol (24) oder Domenico Alberico (26) schlugen ein. Sie wurden auf Anhieb Stammspieler, belebten die Chemnitzer Offensive. Was ihnen fehlte: die Konstanz.

In den Tagen nach dem letzten Punktspiel (3:3 gegen Luckenwalde) hat der Sportdirektor gemeinsam mit dem Trainerteam den ersten Teil der Saison gründlich analysiert. "Jetzt geht es darum, die Zeit über den Jahreswechsel zu nutzen, um sich zu sammeln, mit sich selbst auch mal hart ins Gericht zu gehen - die Spieler genauso wie wir - und die richtigen Schlüsse zu ziehen", erklärt Löwe.