Hallenmasters, Türkei-Camp, Testspiele: So starten die Himmelblauen ins neue Jahr

Chemnitz - Der Chemnitzer FC legt wieder los! Am Montag, 14 Uhr, begrüßt CFC-Trainer Benjamin Duda (37) seine Spieler zur ersten Einheit im neuen Jahr.

Bevor es in die Türkei geht, steht für den CFC noch das Hallenmasters in Zwickau um den Gerd-Schädlich-Pokal an. © imago/Kruczynski

Weihnachtsspeck dürfte keiner angesetzt haben. Die Mannschaft bekam nach dem letzten Punktspiel gegen Luckenwalde (3:3) individuelle Trainingspläne überreicht.

Die Tage bis zum Regionalliga-Auftakt bei der BSG Chemie Leipzig - das Spiel ist für den letzten Freitagabend im Januar angesetzt - sind vollgepackt.

Am kommenden Sonntag fliegen die Chemnitzer ins zehntägige Trainingslager an die türkische Riviera. Das Duda-Team bezieht das Quartier im Hotel Titanic.

Trainiert wird in einem modernen Fußballkomplex, der in wenigen Autominuten erreichbar ist. Die dortigen Rasenplätze präsentieren sich in einem hervorragenden Zustand.

Neben optimalen Trainingsbedingungen bietet die Region attraktive Testspielmöglichkeiten. So trifft der CFC unter anderem auf die West-Regionalligisten Fortuna Köln (13. Januar) und Wuppertaler SV (17. Januar). Für den 18. Januar ist ein drittes Testspiel geplant. Nach der Rückkehr in die Heimat steigt am 23. Januar die Generalprobe gegen den Oberligisten VFC Plauen.