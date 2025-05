CFC-Sportdirektor Löwe zieht Bilanz: "Wir sind auf einem sehr guten Weg!"

Die beiden Löwen sind zufrieden mit der Saison der Himmelblauen, für die zwei war es die erste Saison in dieser Position. Für den Plüschlöwen als Maskottchen, für Chris Löwe (36) als Sportchef. © picture point/Sven Sonntag

Die erste Saison ist vorbei. Sie begann turbulent. Nach vier Punkten aus den ersten zwei Partien ging nichts mehr, der Chemnitzer FC rutschte auf den vorletzten Platz ab. Löwe war gefordert. Er entschied, den Trainer auszutauschen - für Christian Tiffert (43) kam Benjamin Duda (36).

"Das war die absolut richtige Entscheidung", sagt der ehemalige Bundesliga-Profi. Duda setzte auf konsequente Defensivarbeit. Als Torjäger Dejan Bozic (32) im Januar ins Team zurückkehrte, lief es auch in der Offensive.

Löwe: "Wir wollten mit dem Budget, das wir zur Verfügung hatten, die maximal spannendste Mannschaft zusammenzustellen. Der Start in meiner neuen Position war extrem schwierig und nervenaufreibend. In der Rückrunde haben wir gesehen, was möglich gewesen wäre, wenn wir über die komplette Saison alle Jungs dabei gehabt hätten".

Was viele längst vergessen haben: Neben Bozic fiel der Königstransfer des vergangenen Sommers, Tom Baumgart (27), monatelang aus. Er verletzte sich nach dem 2. Spieltag. Ab Ende August fehlte mit Kapitän Tobias Müller (31) ein weiterer Leistungsträger.