CFC-Standard-Schütze Stockinger: "Dieser Treffer macht Lust auf mehr"

Chemnitz/Lara - In der Liga glänzte Tobias Stockinger (25) in der Hinrunde als Top-Vorbereiter. Ein Tor blieb dem CFC -Angreifer verwehrt. Das soll sich ab Ende Januar, wenn die Chemnitzer mit dem Auswärtsspiel bei Chemie Leipzig in die Rückrunde starten, ändern.

Gegen Fortuna Köln erzielte Tobias Stockinger (25) in der zweiten Halbzeit das 3:1 für die Chemnitzer. © Marcus Hengst

"Letztendlich ist es egal, wer die Tore schießt. Ich bereite gern für meine Mitspieler vor. Mich freut es, wenn ich der Mannschaft so helfen kann", meint der gebürtige Passauer, der im Sommer vom BFC Dynamo zu den Himmelblauen kam: "Wenn es in der Rückrunde dann auch mit eigenen Treffern klappt, ist es natürlich umso schöner."

In 136 Regionalliga-Spielen traf Stockinger 21-mal ins gegnerische Tor. Das schaffte Stockinger auch im ersten Testspiel an der türkischen Riviera. Gegen Fortuna Köln schoss er das zwischenzeitliche 3:1 für die Chemnitzer.

"Ein Treffer ist ein Treffer - auch wenn es ein Testspiel ist. Es ist ein guter Start ins neue Jahr und macht Lust auf mehr", so der Flügelstürmer.

Er sollte zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr auf dem Rasen sein, wie er nach dem Abpfiff verriet: "Eigentlich war geplant, dass ich nur eine Halbzeit spiele. In der Pause hat mich Trainer Benjamin Duda (37) gefragt, ob ich noch ein paar Minuten dranhängen will - das hat sich mit dem Tor natürlich ausgezahlt."