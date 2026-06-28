Freier Sonntag für die CFC-Kicker: "Sind alle ein bisschen platt"

Chemnitz - Fünf Tore vor einer Woche beim Testspiel gegen die SG Adelsberg , zwei in Colditz , zwei in Hainichen : Mit David Vogt (25) hat der Chemnitzer FC einen torgefährlichen Mittelfeldspieler verpflichten können.

Wie bereits in Colditz schnürte CFC-Neuzugang David Vogt (25) auch in Hainichen einen Doppelpack. © Marcus Hengst

"Ich spiele in unserem System auf der Achter-Position, rücke immer mit in den Strafraum ein und bin zu vielen Abschluss-Aktionen gekommen.

Bis jetzt läuft es ganz gut. Ich hoffe, dass das so weitergeht", erklärte Vogt nach dem 13:0 am Samstag beim Hainichener FV.

Der 25-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren für den Greifswalder FC und erzielte in 80 Regionalliga-Einsätzen elf Tore. Unter Chefcoach Benjamin Duda (38) trainierte und spielte Vogt schon einmal: in der Saison 2021/22 bei Germania Halberstadt.

Jetzt Chemnitz, wo sich Vogt schnell eingelebt hat: "Meine neuen Teamkollegen und ich verbringen viel Zeit auch außerhalb des Platzes. Wir haben schon einiges von der Stadt gesehen. Wir gehen gemeinsam essen und so. Oft sind wir aber auch zu Hause, ruhen uns aus, damit wir zum Training wieder fit sind."