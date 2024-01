CFC-Stürmer Bozic verrät sein Elfmeter-Geheimnis: "Ruhe und Schussstärke"

Auch die Aktion, die in der 85. Minute zum Foulelfmeter führte, ging von Bozic aus. Dessen Schuss ließ Hagemoser prallen. Der nachsetzende Stanley Keller (22) wurde von Till Kozelnik (22) von hinten von den Beinen geholt. Referee Patrick Kluge (39) zeigte sofort auf den Punkt.

Bozic, im vergangenen Sommer zu den Himmelblauen zurückgekehrt, ist aktuell der wichtigste Mann beim CFC! Lange Zeit trat er am Freitagabend vor über 3600 Zuschauern nicht in Erscheinung.

Zum Punktspielstart ins neue Jahr gegen Aufsteiger Hansa Rostock II. sorgte er vom Elfmeterpunkt für die späte CFC -Führung. In der Nachspielzeit legte der seit wenigen Tagen 31-jährige Angreifer uneigennützig für seinen Sturmpartner Leon Damer (23) auf. Der besorgte den 2:0-Endstand.

Die himmelblauen Spieler feierten den Sieg vorm Fanblock. © Picture Point/Gabor Krieg

"Inzwischen wissen die meisten Torhüter über die Schützen Bescheid. Sie verfügen über reichlich Videomaterial. Ich bleibe einfach ruhig und verlasse mich auf meine Schussstärke", verriet Bozic gegenüber TAG24 sein Erfolgsgeheimnis. Er verwandelte sicher. Das siebente Saisontor für den Heimkehrer.

Die späte Führung war hochverdient. Von den Gästen kam offensiv nichts. Torwart David Wunsch (20) verbrachte einen ruhigen Abend. Seine Vorderleute verteidigten die wenigen Angriffe mühelos weg.

"Wir mussten etwas Geduld haben. Die hatten wir in der Hinrunde in ganz vielen Spielen nicht. Wir haben Ball und Gegner laufen lassen und wurden am Ende für unsere Geduld belohnt", betonte Abwehrchef Robert Zickert (33).

In zwei Tagen geht es mit dem Nachholer gegen Aufsteiger FC Eilenburg weiter. Bozic: "Das nächste schwierige Spiel. Sie haben nichts zu verlieren. Unser Ziel sind drei Punkte."