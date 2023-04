CFC-Torschütze Campulka zur Sieglosserie: "Das macht mich einfach nur traurig!"

Routinier Chris Löwe (33) sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. © Picture Point/Gabor Krieg

"Das war gar nix. Unser Spiel nach vorn war an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Das ist komplett zu wenig", schimpfte Tim Campulka (23).

Der Innenverteidiger beförderte in der 22. Minute den Chris-Löwe-Eckball sehenswert per Kopf ins Netz. Was folgte, war ein schwacher Auftritt der Gastgeber. "Unsere Angriffe hatten kein Tempo, die Laufwege passten nicht, der letzte Ball kam unsauber. Das war mir alles nicht überzeugend und klar genug", kritisierte Trainer Christian Tiffert (41).

Er sah nach dem Seitenwechsel noch einen Linksschuss von Stanley Keller (21), der das Gästetor knapp verfehlte, und einen Kopfball von Felix Brügmann (30) in die Arme von Torhüter Niklas Wollert (28).

Ausgangspunkt jeweils ein ruhender Löwe-Ball. Aus dem Spiel heraus kam von der Tiffert-Elf nichts.

Quentin Seidel (20) glich aus dem Gewühl heraus in der 59. Minute aus. Löwe (33) ließ sich in der Schlussphase zu einer unsportlichen Aktion hinreißen.