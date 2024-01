CFC-Trainer Tiffert lobt Stürmer: Wechselt Luc Elsner jetzt von Aue nach Chemnitz?

Chemnitz - Bei strahlendem Sonnenschein und auf sattem Grün absolvierte der Chemnitzer FC die letzte Trainingseinheit in Belek. Am gestrigen Donnerstag kehrte der CFC zurück in die winterliche Heimat. Hier sind die Plätze gefroren. Die täglichen Trainingspläne müssen den Witterungsbedingungen angepasst werden.