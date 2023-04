CFC-Trainer Tiffert vermisst die Fußball-Arbeiter: "Einige wollen den Kampf nicht annehmen!"

Das dritte Tor besorgte Sekunden vor dem Abpfiff Felix Brügmann (30). Auch er saß gegen Lichtenberg zunächst draußen. In Zipsendorf war der Torjäger von Beginn an dabei. Der Kopfball von Müller landete nach dem Freistoß von Kilian Pagliuca (26) am Aluminium. Brügmann reagierte am schnellsten und köpfte aus Nahdistanz ein.

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) hatte trotz des 3:0-Auswärtssieges gegen Meuselwitz einiges zu bemängeln. © picture point/Sven Sonntag

Er war in der ersten Halbzeit beschäftigungslos. Nach dem Seitenwechsel bekam der Tscheche deutlich mehr zu tun. "Das ist das, was mich heute etwas stört", sagte Tiffert: "In dieser Liga musst du Fußball kämpfen, nicht zelebrieren. Dieser Wille hat mir in der zweiten Halbzeit bei einigen Spielern gefehlt."

Seitdem der Zug Richtung Spitzenplatz abgefahren ist, tun sich die Himmelblauen schwer. Deshalb verfiel Tiffert nach dem 3:0 nicht in Euphorie. "Siege sind in dieser Liga keine Selbstverständlichkeit. Das zeigen auch die Ergebnisse an diesem Wochenende", meinte er mit Blick auf die Konkurrenz.

"Meine Mannschaft hat den ZFC in der ersten Halbzeit dominiert und die Themen umgesetzt, die wir unter der Woche besprochen haben: Zweikämpfe, Tempo, Laufwege, Umschaltspiel. Dass wir dann gegen einen Gegner, der einfach nur kämpft, der mit einfachsten Mitteln die Bälle in die letzte Linie bringt, Probleme bekommen, ärgert mich", betonte Tiffert.

"Ich habe das Gefühl, dass einige meiner Spieler diesen Kampf nicht so richtig annehmen wollen", so der Trainer.