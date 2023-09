CFC-Urgestein Ulf Mehlhorn bekommt neuen Posten bei den Himmelblauen

Chemnitz - Neuer Posten für den Rekordspieler des Chemnitzer FC ! Urgestein Ulf Mehlhorn (55), vor einigen Jahren Co-Trainer in der 3. Liga an der Seite von Chefcoach Sven Köhler (57), wird neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums!

Ulf Mehlhorn (55) spielte 484 Mal im himmelblauen Trikot - er ist damit Rekordspieler des CFC. (Archivbild) © Haertelpress

Mehlhorn wurde am 21. Juni 1968 in Stollberg geboren. Er ist ein Himmelblauer durch und durch. Von 1988 bis 1995 beziehungsweise 1998 bis 2005 trug er das himmelblaue Trikot in 484 Spielen und ist damit Rekordspieler des CFC.

Anschließend engagierte er sich in der Chemnitzer Nachwuchsarbeit als Übungsleiter. In der Saison 2016/17 stand er als Co-Trainer von Sven Köhler an der Seitenlinie in der 3. Liga.

Gemeinsam mit Uwe Juds, der sich weiterhin um finanzielle Themen kümmern wird, und Torsten Wappler (Schule und Sport) leitet Mehlhorn das Nachwuchsleistungszentrum seit 1. September 2023.

"Ich freue mich über die Möglichkeit, meinem Heimatverein in dieser Position helfen zu können. Ich baue auf eine gute Zusammenarbeit mit den Trainern, Betreuern und Helfern unseres NLZ, damit sich der Chemnitzer Nachwuchsfußball weiter gut entwickeln kann", betonte Mehlhorn.