CFC-Verteidiger Bochmann in der Startelf: "Wollen Zwickauer Heimserie beenden"

Chemnitz - CFC -Innenverteidiger Julius Bochmann (20) bekam im Landespokal-Achtelfinale eine ungewohnte Rolle zugeteilt - die des Ballträgers. Im Duell mit dem FSV Zwickau steht der 20-Jährige wieder in der Innenverteidigung der Himmelblauen.

CFC-Verteidiger Julius Bochmann (20), der hier das Kopfballduell mit Patrick Kapp (Altglienicke) gewinnt, will mit drei Punkten aus Zwickau zurückkehren. © Picture Point/Gabor Krieg

"Der Trainer hatte vor dem Spiel in Reichenbach mit mir gesprochen, den Wechsel begründet. Zu einer Mannschaft gehören mehr als elf Spieler", meinte Bochmann, der beim 6:0-Erfolg im Vogtland durch Felix Müller ersetzt wurde.

Bochmann weiter: "Ich bin glücklich, dass ich in den vergangenen Wochen so oft spielen konnte. Die anderen hatten sich den Einsatz im Pokal über ihre Trainingsleistungen verdient. Von daher war das alles plausibel."

Am Samstag fahren die Himmelblauen nach Zwickau. Ein Derby, das Fans und Spieler gleichermaßen elektrisiert.

"Für mich ist es das erste Mal, dass ich in Zwickau auflaufe. Ich weiß, was für eine Atmosphäre uns dort erwartet. Ich freue mich riesig drauf", erklärte Bochmann und schickte noch eine Ansage hinterher: "Wir versuchen, dem FSV die erste Heimniederlage nach sehr langer Zeit zuzufügen. Wir geben Vollgas und wollen da etwas holen."